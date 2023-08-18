20 августа
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Политика

День 540-й. Самое важное к утру 18 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не вступит в конфликт на Украине, если украинцы не пересекут белорусскую границу, но Минск всегда будет помогать Москве. Он добавил, что отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии. Также белорусский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв, передает «Коммерсантъ».
  • Власти пока не будут вводить строгих мер по спасению рубля. Как стало известно «Ведомостям», с обязательной продажей экспортерами валюты и ограничениями на движение капитала пока решено повременить. Совещание у президента РФ Владимира Путина состоялось 16 августа в закрытом режиме. В июле экспортеры и так продавали на российском рынке 84% валютной выручки, в июне — 88%.
  • Бразилия в августе планирует увеличить импорт нефтепродуктов из России на 25% по сравнению с июлем, до 235 тыс. баррелей в день. Это рекордный показатель импорта российского топлива для Бразилии. В августе РФ выйдет на первое место по объемам импорта нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Рио-де-Жанейро, Бразилия.
www.airpano.ru

Одной строкой

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине внесло в список «международных спонсоров войны» Alibaba Group Holding Limited, владеющую AliExpress;

Прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву, заявили в ООН;

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление видео с фейками о спецоперации на территории Украины;

Минюст Украины подал иски о национализации имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании «Волга-Днепр»;

Турция готова гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые идут из портов Украины, сообщил телеканал Haber Global;

В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотников, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 15 ноября;

Депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что на Украине может быть объявлена всеобщая мобилизация, если стране будет грозить потеря государственности;

Украина за время контрнаступления получила 45 тысяч погибших и покалеченных, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко;

НАТО будет поддерживать Украину до ее победы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг;

Германия хотела бы интегрировать израильскую систему ПРО Arrow 3 в систему противовоздушной обороны НАТО в Европе, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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