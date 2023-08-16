17 августа
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Политика

День 537-й. Самое важное к утру 15 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил, что вступление Украины в альянс возможно в обмен на уступку части ее территорий России, хотя такой вариант и является нежелательным. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на это, что Украина не готова на размен территорий ради членства в НАТО, поскольку это было бы «обязательным переносом войны на другие поколения», передает «Коммерсантъ».
  • ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 12% с 8,5%. Решение повысить ставку до 12% аргументируется необходимостью обеспечения условий для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и стабилизации в дальнейшем. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил ТАСС, что ключевая ставка в 12% не решает проблему роста инфляции, вместо этого ЦБ мог бы активнее использовать другие механизмы для стабилизации курса рубля. Однако регулятор допускает дальнейшее повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.
  • Польша разместит на границе с Калининградской областью РФ и Белоруссией аэростаты Barbara для обнаружения низколетящих целей, сообщает Polon.pl со ссылкой на Минобороны Польши. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем представляется весьма очевидной. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад пытается еще больше разжечь украинский конфликт и втянуть в него другие государства.

Проценты.
Проценты.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Одной строкой

Тверской суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. руб. отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии;

Фонд Wikimedia оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации на территории Украины, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на суд;

Спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране усилят контроль за выездом мужчин призывного возраста за границу во время военного положения;

Минобороны РФ сообщило, что ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима, а военно-промышленному комплексу Украины был нанесен значительный ущерб;

Шведская компания SKF, производящая подшипники, сообщила, что ее завод в Луцке на западе Украины подвергся ракетному обстрелу, погибли три человека;

По данным Bloomberg, власти РФ могут частично восстановить контроль за движением капитала, чтобы остановить падение рубля;

ЦБ РФ установил курс доллара на 16 августа на уровне 97,42 рубля, евро — 106,57 рубля;

Правительство Украины передало госкомпании «Укрнафта» три арестованных ранее компании, принадлежавшие российскому ПАО «Татнефть»;

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс оперативно выделить Украине дополнительную помощь на $24,1 млрд для поддержки страны в военной, экономической и гуманитарной областях;

Швеция готова предоставить Украине военную помощь на $313 млн;

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что власти страны заложили в бюджет средства на поддержку Украины на ближайшие годы;

В канонической УПЦ сообщили, что полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры.

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