День 537-й. Самое важное к утру 15 августа

Главные новости
- Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. Общий объем военной помощи США при администрации Байдена превысил $43,7 млрд. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что страна выделяет Украине новый пакет вооружений на $200 млн, а посол последней в Америке Оксана Маркарова заявила, что Киев надеется убедить Конгресс продлить закон о ленд-лизе на 2024 год.
- На фоне осуществленного 13 августа досмотра Россией направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан» пшеница на бирже в Чикаго выросла в цене на 1,2%. Сентябрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 0,20% — до $6,28 за бушель.
- По данным «Коммерсантъ», Банк России сегодня — на внеочередном заседании совета директоров — поднимет ключевую ставку, не дожидаясь сентябрьского планового заседания. Предположительно, это делается для предотвращения возможной валютной паники, связанной с ослаблением рубля в июле-августе. На последнем, июльском заседании совета ключевая ставка была поднята на 100 пунктов — до 8,5% годовых, выше ожиданий аналитиков.
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Политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак предложил Украине отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания вооруженного конфликта с Россией, в ходе которого ежедневно разрушается инфраструктура страны;
Жителей Польши на референдуме 15 октября спросят о сносе стены на границе с Белоруссией;
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) нацгвардии Украины Николая Куща;
Командир батальона «Восток» и заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что в поселок Урожайное, за который идут ожесточенные бои, так и не прибыло подкрепление;
Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин;
Минобороны РФ обеспечило прямые контакты конструкторов с теми, кто находится на передовой, это позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров;
Европейское издание американской газеты Politico считает, что большинство немцев поддерживает канцлера ФРГ Олафа Шольца в отказе от скорых поставок ракет Taurus Киеву, поэтому в ближайшее время отправки этих крылатых ракет на Украину ждать не стоит;
Государственная пограничная служба и Министерство обороны Украины приступают к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу;
Правительство Норвегии сообщило, что норвежская Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с беспилотниками стоимостью $70,8 млн;
Польша будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта украинского зерна и продолжит блокировать его поставки после 15 сентября, заявил президент страны Анджей Дуда;
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей;
Milliyet со ссылкой на «осведомленный источник» утверждает, что Анкара активизировала дипломатическую работу, рассчитывая на визит президента РФ Владимира Путина в Турцию «уже в ближайшие дни».