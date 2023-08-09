День 531-й. Самое важное к утру 9 августа

Главные новости
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Дефицит бюджета РФ в январе-июле предварительно составил 2,81 трлн рублей, сообщает Минфин. Тем временем, доля юаня на российском биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44% в июле, что стало новым максимумом, а доля доллара и евро в экспорте РФ в июне сократилась до 30% с 32% в мае, в импорте — до 32% с 35%, указывает ЦБ РФ. Официальный курс доллара США на среду — 96,08 рублей, евро — 105,44 рубля, юаня — 13,28 рублей, передает "Коммерсантъ".
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Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что российские порты и все суда в Черном море могут быть атакованы украинской армией в рамках усилий Киева по ослаблению Москвы. Reuters со ссылкой на морских страховщиков, трейдеров и судоходные компании сообщает, что после выхода из зерновой сделки Россия все чаще использует для экспорта сельхозпродукции «теневой флот» — старые небольшие суда, которыми управляют малоизвестные судоходные операторы..
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 38 недружественными странами. Это, в частности, США, Великобритания, страны ЕС (в том числе Кипр и Мальта), Австралия, Сингапур, Канада. Всего у РФ заключены такие договоры с примерно 80 государствами. Документ вступил в силу в тот же день, 8 августа. Правительству поручено внести в Госдуму проект закона о приостановке СИДН.
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Польша перебрасывает на границу с Белоруссией дополнительно тысячу солдат, сообщает министерство национальной обороны;
Литва, Латвия и Польша совместно выработали механизм полного закрытия границы с Белоруссией в случае возникновения критической ситуации, заявила BNS премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните;
Евросоюз не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку он не является военной организацией, этот вопрос нужно адресовать НАТО и отдельным странам, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано;
Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard-1, техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена на Украину;
ВСУ модернизировали порядка 10 советских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 таким образом, чтобы они могли нести дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, при этом украинские ВВС каждые 24 часа перемещают самолеты с западными ракетами с базы на базу;
Власти США предприняли меры для снятия препятствий по экспорту российского продовольствия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен;
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Указ предусматривает механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета;
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил с официальным визитом Болгарию;
The New York Times сообщает, что из-за больших потерь в ходе контрнаступления ВСУ вывели с фронта одну из подготовленных Западом бригад;
Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, позволявшей получить вид на жительство в обмен на инвестиции;
Правительство Британии сообщило, что страна добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список. Список в отношении Белоруссии расширен на шесть позиций;
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок, касающиеся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения.