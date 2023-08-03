День 525-й. Самое важное к утру 3 августа

Главные новости
- Добровольцы народных дружин Белгородской и Курской областей получили первые карабины. Всего власти двух регионов рассчитывают приобрести для ополченцев 700 единиц оружия. В Белгородской области действует сводный оперативный отряд содействия правопорядку. В него входят восемь батальонов самообороны, в которых состоят порядка 2900 человек. В добровольную народную дружину Курской области также вступили почти 3000 человек. Отряд народной дружины создан также в не граничащей с Украиной Орловской области.
- Южно-Африканская Республика (ЮАР) ведет консультации с другими странами, в том числе с Россией, для возобновления сделки по вывозу украинского зерна. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время переговоров с японским коллегой Ёсимасой Хаяси. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом изложил позицию России по зерновой сделке и подтвердил готовность вернуться к ней, как только Запад выполнит все обязательства перед РФ.
- Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет свое отделение в Москве, сообщил Reuters представитель банка. Он заверил, что это не повлияет на деятельность Intesa Sanpaolo в России, но банк продолжит сокращать связанные с РФ операции. Кроме того, из Google Play удалены мобильные приложения всех российских банков, попавших в июле под санкции США.
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У ВСУ колоссальное число раненных в ходе контрнаступления, военных доставляют в медпункты «постоянным потоком», пишет New York Times со ссылкой на медиков. По их словам, огнестрельных ранений мало, многие попадают на больничную койку после ранений от мин;
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что масштабная мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой, а срок действия военного положения будет продлеваться до конца следующего года;
В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину «защита Украины», на уроках которой будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности;
Отношения Украины и Польши ухудшились из-за дипломатического скандала и сейчас «не самые хорошие», заявил в эфире радиостанции RMF FM польский замглавы МИД Павел Яблоньский;
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина очень ценит историческую поддержку Польши;
МИД России прорабатывает вопрос выдачи российского паспорта гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, который был осужден в Бишкеке за участие в боевых действиях на Украине;
Киев вызвал раздражение США своим решением продолжать бои за Бахмут, несмотря на предложения американских советников оставить город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает телеканал CNBC;
Оружейные компании в странах Центральной Европы испытывают нехватку рабочих на фоне крупнейшего бума военной промышленности со времен холодной войны, связанного с конфликтом на Украине, передает Reuters со ссылкой на представителей польских и чешских производителей вооружений;
Минобороны России сообщило, что сегодня ночью Киев попытался атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ, сопровождавший гражданский морской транспорт.
Папа римский Франциск призвал искать «креативные решения» для урегулирования конфликта на Украине;
Мужчина в Кишиневе протаранил ворота посольства РФ и пытался скрыться, но был задержан в соседнем городе;
Частный инвестор с ВНЖ ЕС и счетами в Швейцарии смог добиться пересмотра отказа в разблокировке активов в Euroclear.