День 524-й. Самое важное к утру 2 августа

Сотрудники правоохранительных органов Украины провели почти 100 обысков в 11 регионах страны и разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации;

США не видят угроз безопасности Польши или других союзников по НАТО со стороны ЧВК «Вагнер», заявили в Белом доме;

Сопредседатель партии «Справедливая Россия—За правду» Захар Прилепин, на которого в мае было совершено покушение, назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот» и намерен вернуться в строй после выздоровления;

Ополченцы Донбасса и добровольцы спецоперации получат удостоверения ветерана боевых действий, которые будут служить подтверждением права на льготы;

Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск задействованы в специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС;

Индекс Мосбиржи превысил 3 100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года;

Минобороны заявило, что сегодня ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Атака велась силами трех полупогружных безэкипажных катеров;

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от призыва для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетних детей-инвалидов;

ЮАР будет участвовать во встрече по Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии;

Польский генерал Роман Полько заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас ограничены, и о полноценном контрнаступлении речи не идет;

Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве, демонтированы вывески. Сотрудники дипмиссии вывезли вещи в воскресенье;