В ЦКБР заявили, что разрекламированные Bayraktar и Switchblade не проявили себя в СВО. Гендиректор центра Дмитрий Кузякин назвал реальные боевые действия лучшим судьей в технических спорах.

Карлсон заявил, что США потратили миллиарды долларов на необъявленную войну против РФ. Журналист также отметил, что Киев не сможет победить в конфликте с Москвой.