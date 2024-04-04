Главные новости
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В ЦКБР заявили, что разрекламированные Bayraktar и Switchblade не проявили себя в СВО. Гендиректор центра Дмитрий Кузякин назвал реальные боевые действия лучшим судьей в технических спорах.
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ЦКБР: достижения частных разработчиков позволяют РФ держать паритет в войне дронов. Глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил важную роль беспилотников третьей волны.
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Карлсон заявил, что США потратили миллиарды долларов на необъявленную войну против РФ. Журналист также отметил, что Киев не сможет победить в конфликте с Москвой.
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Группировка "Центр" сообщила о поражении 400 выявленных целей ВСУ за сутки.
МО РФ: Ка-52 и Су-25 нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на авдеевском направлении.
МО РФ сообщило о поражении артиллеристами позиций и техники ВСУ на артемовском направлении.
МО РФ сообщило о поражении "Градом" ангара с несколькими гаубицами М777 ВСУ.
Politico: истребители F-16 уже неактуальны для ВСУ.
Кандидаты в президенты Словакии разошлись во мнении об оказании военной помощи Украине.
Италия заявила о намерении изучить вопрос создания фонда НАТО для Киева.
Конгрессвумен заявила, что помощью Киеву США приближают мировую войну.
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