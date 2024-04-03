День 769-й. Самое важное к утру 3 апреля

Главные новости
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МО РФ: артиллеристы обеспечили продвижение штурмовых групп ВС РФ на авдеевском направлении. Как рассказал старший офицер батареи с позывным Мэтью, огонь артиллерии предотвратил возможное контрнаступление ВСУ после того, как российские бойцы закрепились в лесополосах.
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МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ в районе Красногоровки на донецком направлении. Огонь велся из ПТРК "Фагот", уточнили в ведомстве.
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ЦКБР: ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ. Они крепятся к дрону и шлют сигналы о его местоположении, сообщил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
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Доллар — 92,58, евро - 99,55.
МО РФ заявило об уничтожении диверсантов на купянском направлении.
Снайпер 42-й дивизии рассказал об уничтожении двух бойцов ВСУ в районе Работина.
Разработчик рассказал об эффективности FPV-дронов с термокамерами против бронетехники ВСУ.
В России создают скоростные дроны-перехватчики с системами наведения.
Блинкен обсудил с Макроном Украину и Ближний Восток.
Разработчик сообщил, что в зону СВО направили 4,5 тыс. БПЛА "Черника-2".
Эксперт заявил, что уничтожавший Украину 10-летний проект Байдена провалился.
Reuters: Белый дом готов позволить возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине.
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