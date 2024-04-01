1 апреля
﻿
Политика

День 767-й. Самое важное к утру 1 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Конгрессмен США предложил заставить РФ сдаться, действуя, как в Хиросиме и Нагасаки. Тим Уолберг заявил, что Соединенные Штаты "не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь" в секторе Газа, то же самое должно быть на Украине.

  • Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер считает, что это получит полную поддержку в Конгрессе и что законопроект передадут американскому президенту Джо Байдену на подпись.

  • В Греции заявили, что не передадут Киеву российские ЗРК без замены на аналогичные из США. Глава Министерства национальной обороны страны Никос Дендиас отметил, что, "как и в случае со всеми системами вооружений, в ходе их закупки появляются юридические обязательства в отношении их продажи или передачи".

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,48, евро - 99,65.

Противотанкисты группировки "Юг" под прикрытием БПЛА завершили подготовку на полигоне.

Минобороны России сообщило о поражении с помощью "Мста-С" скопления техники и пехоты ВСУ.

NYT: офицеры ВСУ жалуются на отсутствие мотивации и слабое здоровье призывников.

В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов "Брус-1".

МО РФ рассказало о подвиге прапорщика, который при помощи РЭБ сбил квадрокоптер ВСУ.

Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали три жителя ДНР.

Пятеро пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в реанимации

Сальдо заявил о срывах попыток ротации ВСУ в Херсонской области силами РФ в течение недели.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость