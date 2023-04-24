День 424-й. Самое важное к утру 24 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 23 апреля

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 200 военнослужащих ВСУ; На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ превысили 130 единиц личного состава; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 70 украинских военных; На купянском направлении ликвидировано до 95 военнослужащих ВСУ, пресечены действия четырех украинских ДРГ; В Харьковской области российские войска уничтожили цеха по ремонту украинских беспилотников «Стриж»; В западной части Артемовска штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили два квартала; В ДНР уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, российская авиация поразила резервы противника; В Запорожской области ликвидирована украинская ДРГ.

ВСУ готовы наступать через месяц. Или через два. Но только если оружия дадут в 10 раз больше

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что если дожди не прекратятся, то Украина сможет пойти в контрнаступление только через месяц, а то и через два. Однако в Киеве считают, что проблема вовсе не в дождях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что ВСУ смогут наступать, когда получат от западных партнеров оружие. При этом замглавы украинского МИД, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник уточнил, что для завершения конфликта в текущем году оружия потребуется в 10 раз больше.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Тем временем, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о создании ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра. «Никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было», — цитирует чиновника ТАСС.

Дмитрий Медведев ответил на угрозу тотального эмбарго для РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам G7 прекращением поставок «по наиболее чувствительным категориям» и завершением «зерновой сделки», если те воплотят свою идею наложить тотальное эмбарго на поставки в Россию любых товаров.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

«Идея недоумков из G7», — так охарактеризовал данную инициативу экс-президент России. «Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему», — цитирует политика РБК.

Между тем, по итогам переговоров в Миядзаки министры сельского хозяйства стран G7 поддержали продление зерновой сделки, полное исполнение ее обязательств и расширение соглашения, а также договорились оказать помочь Украине восстановить сельскохозяйственную инфраструктуру.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Вокруг российского МИД продолжаются дипломатические скандалы

24 и 25 апреля в Нью-Йорке пройдут мероприятия Совбеза ООН, в которых примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако сопровождающим его российским журналистам США виз так и не выдали, передает «Коммерсанть». Лавров пообещал, что Москва «не забудет, не простит» этого и указал, что страна, называющая себя самой свободной, сделала глупость.

Его заместитель Сергей Рябков также пообещал, что Вашингтон получит на это такой ответ, который запомнит надолго. Кроме того, замглавы российского МИД сообщил, что на Совбезе ООН не планируется встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Тем временем, премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер упрекнул министра иностранных дел Анналену Бербок в том, что власти ФРГ прикладывают слишком мало дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Украине.

В МИД Германии же прокомментировали недавнюю высылку десятков российских дипломатов. По данным ведомства, целью высылки было сокращение присутствия спецслужб России на немецкой территории.

Флаги России и Германии. CCO.

Важное — одной строкой

Российские саперы обнаружили и уничтожили около 200 мин немецкого производства, установленных украинскими националистами в жилых кварталах одного из городов в зоне СВО; Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии; Кипр заблокировал активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Англии; Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке на Украину шести танков Leopard 2. По ее словам, они должны прибыть в течение шести дней Министр обороны Швеции Пол Йонсон назвал происходящее на территории Украины «войной на истощение»; Посол Кубы в Росии Хулио Гармендия Пенья выразил надежду, что расплачиваться на острове российскими картами «Мир» можно будет уже в текущем году; Минобороны Белоруссии сообщило, что отряд беспилотников разведывает местность для выявления условных диверсионных групп в рамках проверки боевой готовности армии; Губернатор Вячеслав Гладков отменил режим ЧС в Белгородской области, введенный в субботу из-за найденного боеприпаса; Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн; Румыния с этого дня будет опломбировывать транспорт, перевозящий транзитом украинские грузы с сельскохозяйственной продукцией; Крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль на фоне санкций.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 22 апреля, 423-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.