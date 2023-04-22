День 422-й. Самое важное к утру 22 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 21 апреля

На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 60 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, три автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ «Акация»; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 55 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика»; На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика»; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б»; На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля; Штурмовые отряды в последние сутки продолжали вести бои в западной части Артемовска. ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах в районе Артемовска; На Купянском направлении пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ; В районе Константиновки в ДНР уничтожен склад топлива для украинской военной техники; ВС России уничтожили в Запорожской области два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ; Средства ПВО РФ за сутки перехватили три снаряда HIMARS, уничтожили три беспилотника.

Минобороны объяснило взрыв в Белгороде нештатным падением боеприпаса с Су-34

Минобороны России сообщило, что вечером 20 апреля, при выполнении полета Су-34 ВКС над Белгородом «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса». В ведомстве уточнили, что уже проводят расследование.

Также власти Белгорода предупредили о работе взрывотехников на месте, где произошло ЧП из-за нештатного схода авиабоеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС РФ.

В результате пострадали три человека, повреждены четыре автомобиля. Кроме того, в результате взрыва пострадал многоквартирный пятиэтажный дом — власти заявили о его расселении.

Запад обсуждает возможность членства Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после визита в Киев заявил, что все члены альянса согласились с тем, что Украина должна стать его членом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после этого заявления генсека НАТО выразил недоумение, написав в Твиттере в ответ одно лишь слово «Что?!».

Несколько разная реакция поступила и из Германии. Так, в кабмине ФРГ заявили, что вступление Украины в НАТО обсуждается партнерами, но «решение не предстоит в краткосрочной перспективе». На этом фоне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в НАТО пока не обсуждают вступление Украины в альянс, «сейчас не время вести дискуссии об этом».

На заявление Столтенберга отреагировали и в России. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает стремиться включить в свой состав Украину, что подтверждает правильность решения России о начале там военной операции.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Немецкий министр обороны допустил проведение операций ВСУ в России без угрозы населению

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженные силы Украины могут проводить боевые операции на территории России, если из-за них не пострадают мирные жители.

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», — заявил министр в эфире телеканала ZDF.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление Писториуса. Она попросила всех запомнить такую формулировку и спросила у министра, не является ли подрыв «Северных потоков» «приемлемой тактикой ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта.

Важное — одной строкой

Украина планировала начать контрнаступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок, сообщила глава фракции «Голос» в Верховной раде Александра Устинова. По ее словам, это связано с недостатком оружия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации топонимии» (был внесен в Верховную раду под таким названием). Документ предполагает запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель. По его словам, Запад передал Украине более 230 танков и 1,5 тыс. других бронемашин для оснащения девяти бронетанковых бригад. В Курской области пограничники сбили украинский беспилотник. Танкерная компания Gatik, активно занимающаяся перевозкой российской нефти, лишилась стандартной отраслевой страховки для флота после нарушения предельных цен, установленных G7. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в рамках миссии по оказанию военной помощи в ЕС подготовку прошли более 16 тыс. военнослужащих ВСУ. Минюст США усилил контроль за исполнением санкций против России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина сможет добиться успешного наступления, если совершит его в «благоприятной ситуации». Украина направляла Франции запрос о предоставлении цифровых данных высот территории Белоруссии, но получила отказ, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на военный источник. СБУ сообщила об обмене одного священника УПЦ на 28 военнослужащих ВСУ. Россия эту информацию не подтверждала. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что замороженные в Евросоюзе российские активы могут быть конфискованы для передачи Украине в качестве репараций за военную операцию. Возможные сроки принятия такого решения он не назвал. «Нафтогаз» ведет переговоры с ExxonMobil и Halliburton об инвестициях на Украину. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявление советника Пушилина об образовании котла для ВСУ под Бахмутом. Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова за организацию терактов. В Ростове воевавшего за ВСУ россиянина осудили за участие в «Правом секторе» (запрещенная в России экстремистская организация). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники оказали военную помощь Украине на $55 млрд с начала конфликта. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил о начале боевого дежурства ПВО Patriot на Украине. В Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал трактор. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ФСБ предотвратила покушение на его жизнь. Администрация США предупреждала власти Украины о том, что украинские войска рискуют оказаться в окружении, если продолжат защищать Бахмут (Артемовск). Вашингтон рекомендовал Киеву оставить город и тем самым сократить потери, сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона. Президент Колумбии Густаво Петро отказался поставлять Украине вооружение. Главное управление разведки Минобороны Украины планировало проведение «тайных атак» на российские силы в Сирии при помощи курдских формирований, сообщает The Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона. Украина призвала Запад прислать специалистов для техобслуживания полученного ею вооружения. 19 республиканцев призвали Байдена прекратить помощь Украине. Польша и страны Балтии предложили в рамках нового пакета антироссийских санкций отключить Газпромбанк от SWIFT или хотя бы заморозить его активы. В совместном письме эти страны предлагают запретить импорт российского газа, в том числе сжиженного (СПГ), алюминия, а также расширить критерии для включения россиян в санкционный список. Спецпосланник Нидерландов по Украине покинул пост из-за пророссийских высказываний. «Лига защиты интересов ветеранов» попросила Генпрокуратуру проверить двух экс-бойцов ЧВК «Вагнер» на фейки об армии. Александринский театр отменил показы постановки «Сирано де Бержерак» главного режиссера Николая Рощина, ранее один из зрителей подал на спектакль жалобу о дискредитации ВС РФ. Правительство Нидерландов не будет продлевать меры по снижению акцизов на топливо, введенные из-за высоких цен на энергоносители, поэтому с 1 июля оно подорожает. В реестр иностранных агентов внесена автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника». Как сообщил Минюст РФ, она «распространяла негативную информацию» о деятельности ВС РФ и «выступала против специальной военной операции на Украине». Минюст РФ внес в список иностранных агентов карельскую активистку Наталью Севец-Ермолину из-за того, что она «открыто выступала в поддержку Украины, формировала негативное отношение к военной службе», а также «проживает за пределами Российской Федерации». Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен похожими на обстрелы звуками в районе Запорожской АЭС, о которых сообщали эксперты организации. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ирландскую Peninsula Petroleum в список «спонсоров войны» из-за того, что компания заправляет российские танкеры. Российские власти ограничили покупку валюты на рынке под сделку «Яндекса» с Uber — источник «Интерфакса». Всемирная федерация стрельбы из лука сообщила, что допустит россиян на соревнования в нейтральном статусе и на строгих условиях отбора. Франция поставит Украине 25 тыс. тонн рельсов для восстановления 150 км железнодорожных путей в западной части страны, заявил министр транспорта Франции Клеман Бон. Следственное управление СКР по ЮЗАО возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении журналистки издания DOXA Марии Меньшиковой. Основанием стал пост в сообществе «Журнал DOXA» во «ВКонтакте» с призывом поддержать письмами школьника из Санкт-Петербурга, в отношении которого возбуждено дело по статье о теракте из-за попытки поджечь военкомат. На министерской встрече G7 в Японии не обсуждался полный запрет на экспорт товаров в Россию из-за спецоперации на территории Украины. Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил о подписании с Украиной и Польшей меморандума о взаимопонимании по созданию в Польше центра обслуживания танков Leopard 2. В посольствое России в Лондоне заявили, что санкции Великобритании против пяти россиян, введенные после приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), незаконны и юридически ничтожны. Албания отменила традиционный «летний» безвизовый режим для россиян, сообщили в посольстве. Немецкая компания Rheinmetall строит в Румынии военный центр обслуживания оружия, которое используется на Украине. Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом до 30 мая наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Чехия впервые в новейшей истории отказалась от поставок российского природного газа в первом годовом квартале, сообщило министерство промышленности и торговли республики. Депутаты Госдумы от СРЗП Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей. Президент Италии Серджо Маттарелла в интервью газете Corriere della Sera рассказал, что считает ошибочной отмену русской культуры, которая составляет часть мировой истории. Continental, владеющий заводом шин в Калуге, подписал соглашение о продаже доли в своем российском дистрибуторе с компанией «Промышленные активы С8», сообщает «Ъ».

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