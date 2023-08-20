День 542. Самое важное к утру 20 августа

Главные новости
- В Чернигове в драмтеатре произошел взрыв. По некоторым данным, в театре проходила выставка дронов. Количество пострадавших по итогам поисково-спасательной операции достигло 136. Из них ранены 15 детей и 15 полицейских.
- Приостановка налоговых соглашений РФ с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены или соглашения не будут денонсированы. Так Минфин России ответил на призыв правительства Великобритании отменить приостановку статей конвенции о налогообложении.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По словам Зеленского, главной темой разговора было сотрудничество в оборонной сфере. Он сообщил, что Украина планирует наладить производство шведских БМП CV-90 на своей территории. Также Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине €500 млн на восстановление, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
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Была попытка нанести удар по Крыму ракетой комплекса C-200, сообщило Минобороны РФ. Ее уничтожили средствами противовоздушной обороны, заявляет военное ведомство. Никто не пострадал, разрушений нет.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк вместе с двумя подчиненными занимался подготовкой первой атаки на Крымский мост, осуществленной в октябре 2022 года. Он рассказал в интервью NV, что на мост провезли 21 тонну гексогена, который спрятали в рулоны с пленкой, так чтобы взрывчатое вещество не обнаружили при досмотре.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что старается не допустить втягивания своей страны в украинский конфликт. Он подтвердил, что в рамках этих усилий немецких солдат на Украине не будет.
Около 10:00 беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Дрон сбили, но на аэродроме возник пожар, поврежден один самолет. Около 14:00 обнаружили и уничтожили БПЛА над Белгородской областью. Также дрон самолетного типа упал в Подмосковье, рядом с Путилково - перед этим его также обезвредили.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что вместе с женой находится с визитом в Швеции. Он проведет встречи с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки». Последний раз аналогичное совещание здесь же состоялось в марте.
Около 200 украинских военных закончили обучение управлению американскими танками Abrams в ФРГ, сообщил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О`Доннелл. По его словам, военные не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.
Концерн Rheinmetall из Германии намерен взять в аренду танковые заводы на Украине для обслуживания и производства танков Leopard. Для этих целей в ФРГ сейчас проходят обучение 12 технических специалистов из Украины и еще столько же приедут позже.
С 3:00 ночи 20 августа в московских аэропортах Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщил ТАСС. Причина не уточняется.
Ночью 20 августа была попытка атаки беспилотником самолетного типа на Москву, сообщило Минобороны РФ. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
Курская область подверглась атаке беспилотником ночью 20 августа, сообщил губернатор Роман Старовойт. Устройство врезалось в крышу железнодорожного вокзала, из-за чего произошел пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.