Дело на триллион. Как экономика Алтайского края выросла за пять лет

Обширный список
Доклад главы региона оказался весьма содержательным. Он касался многих аспектов жизни Алтайского края. Так, отмечалось прекращение оттока кадров из медицинской отрасли и остановка процесса «оптимизации» здравоохранения.
Серьезно улучшилось качество автодорог — это даже позволило говорить о «дорожной революции в регионе», а также состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры. Наведен порядок в сфере социальной поддержки.
Список достижений довольно обширен — итоги пяти лет интенсивной работы сложно уложить в несколько скупых строчек. Однако на базовых экономических показателях altapress.ru решил остановиться особо.
Экономические достижения
В 2022 году валовой региональный продукт (ВРП) Алтайского края достиг почти 1 триллиона рублей. До прихода Виктора Томенко на пост губернатора — по итогам 2017 года — он был в 1,8 раз меньше. Выросли также и финансовые возможности региона.
Расходы краевого бюджета в 2022 году составили почти 200 млрд рублей. Это вдвое больше, чем пять лет тому назад. Также почти вдвое выросли инвестиции. Их общий объем увеличился с 88 млрд в 2017 году до 146 млрд рублей в 2022 году.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Пять лет мы вкладываем в развитие Алтайского края не только средства нашего краевого бюджета — мы активно работаем и боремся за дополнительные федеральные деньги, участвуем во всех национальных проектах, госпрограммах, пользуемся всеми возможными инструментами поддержки.
У Москвы Алтайский край на хорошем счету. В 2022 году объем финансовой поддержки из федерального бюджета по всем направлениям составил 80 миллиардов рублей. Между тем, в 2018 году сумма составляла лишь чуть более 35-ти миллиардов. Таким образом, по этому показателю также наблюдается более чем двукратный рост.
Три кита алтайской экономики
Агросектор
Виктор Томенко отметил, что Алтайский край — один из ключевых агропромышленных регионов России. На протяжении двух лет подряд здесь собираются рекордные урожаи, регион лидирует в производстве гречки, овса, муки всех видов. По словам губернатора, Алтайский край кормит не только себя и Сибирь, но также и всю Россию.
Промышленность
Индустриальный сектор по темпам развития тоже не уступает аграрному. Оборонно-промышленный комплекс, транспортное и сельхозмашиностроение по объемам производства за год выросли на треть. Серьезно развивается текстильная отрасль, а также производство лекарств.
Туризм
Не обошел вниманием глава региона и туристический потенциал Алтая, отметив, что наличие условий для развития туризма и индустрии гостеприимства — это конкурентное преимущество и перспективное направление развития края, а также реальный источник пополнения бюджета.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
«Белокуриха Горная» и «Бирюзовая Катунь» — это те проекты, которые высоко оценивают на федеральном уровне. Я комплексно докладывал об этом на недавней встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и наша работа, как вам известно, получила высокую оценку, поддержку и одобрение.
А что в итоге?
Развитие отмеченных губернатором отраслей экономики — не самоцель. Оно дает региону новые рабочие места, стабильный достаток в семьях и налоговые отчисления в бюджет.
За счет этого Алтайскому краю удается двигаться вперед, обеспечивая жителей всем необходимым — от детских садов, школ и современных больниц до чистой воды, комфортных дорог и благоустроенных дворов.