Чубайса обвинили в госизмене

Депутат Госдумы предложил проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны, пишут РИА Новости .

Автор инициативы — Султан Хамзаев.

Парламентарий намерен подать соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет. По мнению депутата, поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена, указывает Lenta.ru.

Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.

Ранее адвокат Чубайса отреагировала на сообщения о смене имени миллиардера.

Также сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.

По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле. Та его заметили недавно во время разгрузки гуманитарной помощи.

В апреле 2022 года Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».