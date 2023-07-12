13 июля
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Политика

Что за кассетные бомбы США передала Украине и почему их считают негуманными

США передают Украине кассетные боеприпасы, сообщила администрация Белого дома 7 июля. Altapress.ru разбирается, что это такое и почему правительства разных стран обеспокоены гуманностью применения этих бомб.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.
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Что такое кассетные боеприпасы?
  • Кассетные бомбы - это оболочка, которая взрывается в воздухе и разбрасывает на большой территории множество "суббоеприпасов" или "мелкокалиберных бомб".
  • Кассетные боеприпасы были впервые применили на Второй мировой войне. А большая часть нынешних запасов была отложена для "Холодной войны". Основное назначение такого оружия - уничтожать множественные военные объекты, разбросанные на большой территории. Например, танковые или пехотные соединения.
Кассетный боеприпас.
Кассетный боеприпас.
wikipedia.org
2
Почему кассетные боеприпасы вызывают озабоченность с гуманной точки зрения?
  • У кассетных боеприпасов низкая точность наведения, попадание в цель зависит и от погоды, и от других факторов окружающей среды. Суббоеприпасы могут попасть за пределы военных объектов, на которые нацелены, и поразить населенную местность.
  • Примеры из истории показывают, что большое число суббоеприпасов не взрывается при ударе, как должно. Процент несрабатывания колеблется от 10 до 40%. В итоге неразорвавшиеся "мелкокалиберные бомбы" заполняют целые страны и регионы, оставаясь в нестабильном состоянии.
  • Неразорвавшиеся суббоеприпасы часто срабатывают, когда их перемещают или просто трогают. Гражданское население годами или даже десятилетиями после конфликта не могут заниматься земледелием или возводить постройки на пострадавшей территории. И площадь таких участков большая, учитывая назначение бомб - применение на широкой территории.
Армия.
Армия.
Михаил Хаустов
3
Как США приняли решение поставить кассетные боеприпасы Украине
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 7 июля подтвердил информацию американских СМИ, что Украине передадут кассетные боеприпасы. По его словам, ВСУ будут использовать их «на своей территории, минимизируя риски для собственного населения».
  • Как пояснил господин Салливан в ходе брифинга, США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче.
  • Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 6 июля заявлял, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов в случае их поставок Украине, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.
Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru
4
Что думает общественность и НАТО
  • У НАТО нет единой позиции по поставке кассетных боеприпасов, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, прокомментировал генсек Йенс Столтенберг информацию о планах США.
  • Австрия выступает против поставок кассетных бомб Украине, потому что "они годами после конфликта могут наносить огромный вред гражданскому населению".
  • В МИД Германии также отметили, что не станут поставлять Украине кассетные боеприпасы в соответствии с конвенцией о недопустимости их использования и распространения.
  • Решение президента США Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы возмутило широкий круг демократов.
  • Белый дом назвал поставку Украине кассетных боеприпасов «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.
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