Что решил прошедший в Барнауле совет казачьих атаманов России и зарубежья

Разделение казаков
Для понимания происходящих в среде казачества процессов читателю, который незнаком с этим вопросом, потребуются некоторые сведения о текущем положении дел. Одна из острейших проблем современного казачества — разделение казаков на реестровых и нереестровых.
Первые числятся в специальном реестре, получают бюджетное финансирование и принимают в свои ряды любых граждан РФ в возрасте от 18 лет. Нереестровые казаки, как правило, происходят из казачьих родов и объединяются в рамках многочисленных общественных организаций.
Преодоление разногласий
На проходившем в Барнауле совете собрались казаки именно нереестровые, и одной из основных стала тема объединения казачества. Верховный атаман союза, генерал-майор казачьих войск Виктор Ратиев заявил, что в реестровом казачестве атаманов, фактически, назначают, а выделяемые на развитие казачества средства до самих казаков почти не доходят.
Виктор Ратиев,
верховный атаман союза:
Как дошло дело до 24 февраля и этим реестровым атаманам дали указание сформировать дивизии, так они даже отделений не сформировали. Вот и все. Нет там столько людей, сколько заявлялось, дутое все. Нужно убрать этот реестр, не надо нас делить.
Представитель уральских казаков добавил, что в администрации городов поступают письма за подписью начальника Минюста — работать только с реестровыми казаками. Доходило даже до того, что некоторые священники отказывались благословлять нереестровых казаков на проведение их мероприятий.
Идеальная форма казачества
Первый атаман Алтайского отдела Сибирского казачьего войска (СКВ) и третий атаман СКВ Юрий Абрашкин также выразил мнение, что «вакханалию с казаками» пора прекращать. Он предложил вернуть казачью организацию и структуру к форме, выработанной в царское время. Эту форму он назвал идеальной.
Юрий Абрашкин,
первый атаман Алтайского отдела СКВ:
Было 11 казачьих войск, был верховный атаман, и все управление было слаженным, четким и ясным. И не надо слишком много организаций создавать на местах. На такой маленькой территории, как Алтай, например, пять организаций. Это раздрай и шатание, сейчас больше атаманов, чем казаков.
В итоге расширенный совет атаманов Сибири, Алтая и Урала принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством об отмене разделения казаков на реестровых и нереестровых. Совет призвал все казачьи войска поддержать это ходатайство.
Казачье лобби
Атаман от Семиреченского казачьего войска, действующего на территории Казахстана и Киргизии, предложил восстановить систему кошей — региональных общественных организаций казачьего толка, а также продвигать во властные (прежде всего, законодательные) структуры представителей казачества.
Атаман Юрий Абрашкин предложил также продвигать казаков в структуры церковные — направлять своих сыновей и внуков учиться в семинарию. По его мнению, приток казаков в ряды священников позволит усилить работу по духовному образованию казачества. Впрочем, с необходимостью привлечения молодежи к православию соглашались все присутствовавшие на совете.
Казачество и православие
Совет проходил в актовом зале Алтайской митрополии Русской православной церкви. Присутствовал на нем и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, которого Виктор Ратиев назвал одним из самых уважаемых священнослужителей России среди казаков.
Владыка поблагодарил казаков за поддержку православия и служение Отечеству, отметив, что стремления, заботы и опасения казаков актуальны и понятны для церкви, которая сама сталкивается с законами и конституционными нормами, отделяющими церковь от государства.
Митрополит Сергий:
Казачество, особенно нереестровое, находится, практически, в таком же положении, что и церковь. И как же мы не будем вас поддерживать? Я считаю, что со стороны церкви в поддержке в первую очередь нуждаются именно нереестровые казачьи организации — родовых казаков, которые всегда были и останутся. Реестровые, бывает, приходят и уходят, а родовые остаются и служат всегда.
Отец Сергий также пожелал Божьего благословения на труды и дела казаков, указав, что служба Родине в современных условиях очень сложна.
Помощь фронту
Что касается современных условий, то разъяснять собравшимся смысл этих слов никому не требовалось. Все казаки активно помогают русской армии с самого начала специальной военной операции ВС РФ на Украине (СВО), а многие ездили добровольцами в ополчение ЛДНР еще с 2015 года. На совете присутствовал казак в возрасте 72 лет, участвовавший в боевых действиях СВО.
Отмечалось, что из Алтайского края казаков-добровольцев уехало на СВО много. Однако, помимо помощи людским ресурсом, казаки активно занимаются отправкой на фронт гуманитарных грузов и необходимых для ведения боевой работы предметов. Также на Алтае совместно с государственными структурами формируются центры по восстановлению и реконструкции техники для фронта.
А организатор волонтерского движения помощи мобилизованным «Добрая воля 22» Николай Панов представил на совете собранный энтузиастами квадрокоптер, превосходящий французский аналог по цене и тактико-техническим характеристикам. Он способен нести 6 кг полезного груза и оборудован четырьмя системами сброса. Себестоимость дрона составляет 250 тыс. рублей.
Сила — в единстве
Виктор Ратиев призвал казаков держаться вместе, собираться вокруг своих атаманов. По его словам, лучшей доли в ближайшее время в государстве не будет — будет только хуже. Но казаки — воины Христовы и неотъемлемая часть русской армии, поэтому всегда должны быть готовы сплотиться и защищать свое Отечество.
Виктор Ратиев,
верховный атаман союза:
Там на передовой у каждого икона, в каждом блиндаже икона. Люди сейчас повернулись к православной вере — это самое главное. Значит, Господь не даст погубить нашу страну. (Президент Украины Владимир) Зеленский — тварь высшей категории. Сатана с копытами. И все его окружение такое же. Но им недолго осталось, все эти гады подохнут. А русские и украинцы как жили веками, так и будут жить.