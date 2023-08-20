Первыми поступили сообщения из Курска.
Там дрон попал в здание ж/д вокзала — пострадала крыша, после чего начался пожар.
Пять человек ранило осколками.
Губернатор области отметил, что подробности уточняются, на месте работают все оперативные службы.
После стало известно еще об одной атаке БПЛА — в Москве.
Там силы ПВО сблили дрон на подлете.
За час до попытки атаки в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявляли план «Ковер». Десятки рейсов на вылет и прилет временно задержали, передает Mash. Часть из них остались пережидать в Рязани.
Ранее массовую эвакуацию провели в "Москва-Сити" из-за сообщения о беспилотнике.