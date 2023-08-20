20 августа
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Политика

Что известно о ночных атаках беспилотников на Курск и Москву

Две атаки БПЛА произошли в Москве и в Курске в ночь на 20 августа, сообщает ТАСС. В Курске есть пострадавшие.

Атака БПЛА.
Атака БПЛА.
SHOT

Первыми поступили сообщения из Курска.

Там дрон попал в здание ж/д вокзала — пострадала крыша, после чего начался пожар.

Пять человек ранило осколками.

Губернатор области отметил, что подробности уточняются, на месте работают все оперативные службы.

После стало известно еще об одной атаке БПЛА — в Москве.

Там силы ПВО сблили дрон на подлете.

За час до попытки атаки в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявляли план «Ковер». Десятки рейсов на вылет и прилет временно задержали, передает Mash. Часть из них остались пережидать в Рязани.

Ранее массовую эвакуацию провели в "Москва-Сити" из-за сообщения о беспилотнике.

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