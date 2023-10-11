Армейское радио: число погибших после нападения ХАМАС превысило 1000 человек

По меньшей мере 1200 человек погибли после нападения ХАМАС на Израиль.

Еще накануне Армейское радио Израиля сообщало о 1000 погибших.

Десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в секторе Газа рано утром, указывает Газета.Ru.

Также нанесен удар по инфраструктуре, используемой террористической организацией «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Между тем израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше».

Такая военная тактика — для мирных жителей. Армия наносила удары по объектам учебными бомбами без боезаряда. Таким образом оповещались мирные жители о грядущей опасности.

Жители могли покинуть здания, не подвергая себя опасности.

Ранее конфликты между ХАМАС и группировками Израиля проходили с негласными ограничениями. Количество жертв — меньше. Сейчас конфликт ближе к тотальной войне. Потому от этой тактики решено отказаться, заявляют военные эксперты.