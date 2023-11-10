13 ноября
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Политика

Будет ли Путин баллотироваться в президенты в 2024 году. Мнения

Восьмые выборы президента РФ должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы — 17 марта 2024 года. Будет ли действующий глава государства вновь баллотироваться на пост президента, расскажет altapress.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Что говорит президент

На Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что примет решение об участии в выборах не раньше конца 2023 года.

Также он отметил, что по действующему законодательству решение о проведении выборов будет принято до конца года.

Только после этого стоит говорить о выдвижении на новый срок.

Представители Кремля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на новый президентский срок.

Другие источники рассказали, что советники Путина уже готовятся к президентской кампании. Сообщение об участии в выборах появится в течение нескольких недель.

Также известно, что неформальная предвыборная кампания может начаться в ноябре.

Общественное мнение

Ссылаясь на данные опросов общественного мнения, почти 80% населения России одобряет действующего президента.

Есть мнение, что на фоне «почти полного отсутствия инакомыслия в обществе Путин наверняка победит».

Однако сам президент ничего по этому поводу не говорит.

Выставка "Россия" на ВДНХ

Многие уверены, что Владимир Путин сообщит о своих намерениях баллотироваться во время выставки-форума "Россия", которая сейчас проходит в Москве на ВДНХ. Однако сам президент на выставку до сих пор не приехал.

Кстати, 19 ноября Алтайский край представит свой стенд на ВДНХ.

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