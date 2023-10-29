Бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в зону спецоперации. Некоторые остались за бортом

Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о том, что возвращаются на фронт. Сообщение появилось на одном из официальных Telegram-каналов группы «Оркестр Вагнера».

Между тем штурмовики уже выполняют боевые задачи — в Авдеевке, указывает "МК".

Структура

«Вагнер» теперь будет официальным подразделением Росгвардии, но вся структура группы, порядок работы, командиры останутся прежними.

Подразделения

Начался и идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых. Контракт заключается со всеми категориями: «Проект К» (бывшие заключенные), «Амбрелла» (особое подразделение, состоящее из людей, инфицированных вирусами, такими как ВИЧ и гепатит), иностранцы.

Кто не попал в ЧВК

В новое подразделение не смогут попасть сотрудники, перешедшие в структуры Минобороны, а также добровольческие отряды в составе военного ведомства.

Между тем ЧВК "Вагнер" перестанет существовать после гибели Пригожина, заявлял генерал Соболев.

Виктор Соболев заявил, что ЧВК "Вагнер" — это незаконное вооруженное формирование, которое никак не контролируется государством. Поэтому компанию необходимо реформировать.

По словам Соболева, часть бойцов следует передать в ведение Минобороны - но только тех, кто не участвовал в мятеже. Остальных необходимо отправить домой.

Позывной "Вагнер"

Ранее командира с позывным "Вагнер" похоронили в Мытищах.

Он находился на борту разбившегося Embraer Legacy вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа Главного управления Генерального штаба ВС РФ, подполковник запаса, кавалер четырех орденов Мужества. Был командиром ЧВК «Вагнер» и имел одноименный позывной.

До 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Вышел в отставку в звании подполковника.

После увольнения работал в Moran Security Group - частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах.

В 2014 году стал командиром собственного подразделения, которое назвал в честь собственного позывного - «ЧВК Вагнер».

Уткин не любил фотографироваться, со СМИ почти не общался, на глаза журналистам старался не появляться.

Что произошло?

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.