8 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Более ста российских спортсменов сменили гражданство

О том, что российские спортсмены меняют гражданство и переходят в иностранные сборные, заявили на заседании коллегии министерства спорта, сообщает ТАСС.

"Горный За бег".
"Горный За бег".
Марина Широких

55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, вместе со спортсменами по неолимпийским видам — больше 100.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В конце марта 2023 года рекомендовали допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.

Ранее только одним российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном страны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость