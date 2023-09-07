Более ста российских спортсменов сменили гражданство

О том, что российские спортсмены меняют гражданство и переходят в иностранные сборные, заявили на заседании коллегии министерства спорта, сообщает ТАСС .

55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, вместе со спортсменами по неолимпийским видам — больше 100.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В конце марта 2023 года рекомендовали допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов.

Ранее только одним российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном страны.