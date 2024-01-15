Сейчас в избирательной кампании участвуют 11 кандидатов. Три из них, выдвинутые парламентскими партиями, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Кто может оказаться с ними по соседству в бюллетени из числа троих самовыдвиженцев, двое из которых блогеры — читайте в материале altapress.ru.

Несравнимые цифры

Всего в ЦИК поступили уведомления о процедурах выдвижения 33 кандидатов. Однако на момент окончания приема документов остались только 11 из них, в том числе восемь - от политических партий. Четыре человека получили отказ в регистрации их избирательных групп, а остальные просто не подали итоговые документы.

Эти цифры не сравнятся с рекордным 2018 годом, когда было заявлено 70 процедур, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, из которых 46 были самовыдвиженцами — рекордное число из всех президентских выборов. В итоге из них до стадии подачи документов дошли 22 кандидата от партий и 15 самовыдвиженцев. А из них к выборам допустили восемь кандидатов.

Сейчас возможных кандидатов 11, и часть из них точно еще отсеится, получив отказы от ЦИК по разным причинам.

Выборы. Галочка. Голосование. freepik.com

"Есть один кандидат"

Наибольший интерес пока вызывают самовыдвиженцы, о которых мы расскажем подробнее. Всего их трое, в числе которых оказался и действующий президент Владимир Путин, вновь решив обойтись без партийной поддержки.

Путин избирался на президентский пост уже четыре раза. В 2000 году он сделал это с помощью группы избирателей, в 2004 и 2018 годах — как самовыдвиженец, а в 2012 году был кандидатом от партии "Единая Россия". Так что 2012 стал годом-исключением, в остальном же Владимир Путин старается всячески подчеркивать, что он "президент всех россиян, а не только единороссов".

Поэтому ход с самовыдвижением не стал сюрпризом, как и в целом участие в выборах. Впрочем, действующий глава страны оттягивал момент, чтобы оповестить о своем намерении баллотироваться. Сделал он это лишь 8 декабря 2023, и то — косвенно, дав согласие на просьбу спикера парламента ДНР участвовать в выборах. После он сдал документы в ЦИК 18 декабря.

Владимир Путин. www.kremlin.ru

Но и до этого момента даже не особо интересующиеся политикой граждане понимали, что без него выборы не обойдутся.

Во-первых, на это влияет проведение специальной военной операции. Политологи считают, что смена власти в разгар конфликта пошатнет ситуацию в стране и ссылаются на возросшую на этом фоне поддержку Путина среди населения. Во-вторых, после внесения поправок в конституцию РФ в 2020 году, законодательно ничто не мешает Владимиру Путину баллотироваться на свой уже пятый срок в целом и третий — подряд.

"Мы все понимаем, что есть один кандидат, который с большой, очень большой вероятностью будет избран, учитывая массовое сознание, а самое главное — конфигурацию электорального поля. И политические партии, которые участвуют в выборах, больше решают не задачи именно избирательного процесса, а свои внутренние вопросы и процессы", — отзывается о кандидатуре Путина Ярослава Шашкова, доктор политических наук и профессор АлтГУ.

Отказ

В 2018 из ярких самовыдвиженцев можно вспомнить только Алексея Навального, а в целом, из 15 дошедших до стадии подачи документов в ЦИК человек, регистрацию в качестве кандидата получил только один — тот же Владимир Путин.

Екатерина Дунцова. t.me/Duntsova

Зато в этом году нашумевших самовыдвиженцев было уже несколько. Например, Игорь Стрелков (Гиркин), бывший министр обороны ДНР, который находится под арестом с июля 2023 года, в августе изъявил о своем желании участвовать в выборах. Но его инициативная группа не успела подать документы в срок, как писал КоммерсантЪ, из-за отсутствия заверенной подписи самого Гиркина.

Взбудоражила соцсети и журналистка Екатерина Дунцова, в частности громкими заявлениями о прекращении конфликта на Украине и намерений убрать должность президента в стране. Однако ее инициативной группе избирателей отказали в регистрации.

Визажистка-эзотерик

Но есть и кандидаты, которые все же сумели успешно перейти на этап принятых документов и находится на стадии сбора подписей в субъектах РФ. Одна из таких — Рада Русских, блогерша из Екатеринбурга, которая успела, можно сказать, в последний вагон. Подписи инициативной группы (500 человек) она собрала только со второй попытки и подала их уже 27 декабря, в день дедлайна.

Рада Русских. t.me/radarusskih

Раде Русских 39 лет. По ее словам, она родилась в небогатой неполной семье и сейчас с родственниками не общается. Училась в Уральской государственной архитектурной академии на специальности "Дизайнер одежды", совмещала с работой визажистом.

Позже была визажистом в популярном магазине косметики "Золотое яблоко" и основала косметический бренд Gedonist.cosmetics, а также Центр волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Там при лечении используют "эзотерику, магию и духовные практики". Сейчас ведет бьюти-блог.

Как Рада рассказала в интервью изданию "Москвичка", она достаточно долго занимается активной гражданской инициативой, а также имеет "много меценатских начинаний — и в зоозащите, и в экоповестке". И поэтому много взаимодействует с госорганами, а там — "с бюрократией и непластичными, медленными структурами", которые она хочет поменять.

Рада Русских. t.me/radarusskih

В политике она симпатизирует партии "Новые люди", а сама придерживается либеральной позиции и считает, что граждане должны быть "в горизонтальных отношениях с властью, проявлять себя более взросло, а не ждать бесконечной помощи и спасения от государства".

В сети, впрочем, больше обсуждают выделяющуюся внешность кандидатки: она не скрывает, что, с помощью пластической хирургии, делала скулы, брови, губы и овал лица. А также обращают внимание на яркую фамилию.

Детей у Рады Русских нет, в браке она не состоит и в принципе старается не выносить личную жизнь на публику.

Зеленый блогер

Третьим самовыдвиженцем тоже стал блогер — Анатолий Баташев, член партии "Зеленая альтернатива".

Ему 48 лет, он родился во Владивостоке в семье журналистов, но школьные годы провел в Нальчике, а карьеру построил в Москве, где до этого учился в МГИМО. Женат, есть сын.

Анатолий Баташев. t.me/batashevtolik

Участвовал в более 40 предвыборных кампаниях разных уровней на позициях социолога, райтера, аналитика, пресс-секретаря, заместителя руководителя штаба и других.

В 2012 году был одним из лидеров крупнейшего в то время гражданских противостояний - стодневного стояния жителей в защиту Кучинской березовой рощи от вырубки застройщиками. Выступал против разрастания полигона ТБО в том же Кучино, помогал восстановить и также защитить от вырубки еще несколько подмосковных лесов, содействовал в очистке рек. В 2015 стал членом экспертного совета при Минэкологии Московской области.

Анатолий Баташев. t.me/batashevtolik

Баташев не единожды претендовал на пост главы Балашихи, а в 2016 году изъявлял желание поучаствовать в выборах президента 2018 года от партии "Зеленые". В этом году быть партийным кандидатом снова не удалось, зато блогер добился самовыдвижения.

В своей избирательной кампании Баташев собирается сделать акцент на патриотическом воспитании детей и сохранение российской культуры, но главным останется экологическая повестка. Сам кандидат характеризует себя как "эколога, писателя, зеленого либерального политика".

Подписи на УАЗ

Все три самовыдвиженца сейчас активно собирают по 300 тыс. подписей в регионах России. При этом по правилам с каждого субъекта можно собрать не более 7,5 тыс подписей. Потом их отправят на проверку в ЦИК.

В штабе Рады Русских рассказали, что стационарные точки для сбора подписей откроются 15 января в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, а пока они собираются без них. Сколько уже есть — пока не знают.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Анатолий Баташев же, напротив, уверяет, что сбор идет "бодро, румяно", а сам штаб "серый от напряжения" из-за количества подписей, их обработки, проверки и систематизации. Эколог уже думает, как будет доставлять листы в ЦИК. По его словам, он попросил друзей одолжить ему автомобиль УАЗ, чтобы довезти эту тяжесть.

Впрочем, некоторые политологи, например, Сергей Маркелов, считают, что в окончательном списке кандидатов ни Русских, ни Баташев все равно не окажутся. А их выдвижение, на самом деле, лишь способ прорекламировать себя.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Насколько справедливы окажутся предположения экспертов, станет ясно ближе к 10 февраля — не позднее этой даты ЦИК России проверит все собранные подписи и утвердит окончательный пул кандидатов на пост президента страны.

Помимо самовыдвиженцев и представителей КПРФ, ЛДПР и "Новых людей", остальные кандидаты также собирают подписи (по 100 тыс. в целом и не более 2,5 тыс. с одного региона). Подробнее о них мы расскажем в завтрашнем материале.

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