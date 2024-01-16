Битва титанов: скандально известный рэпер «бросил перчатку» SHAMAN — предложил ему пойти в армию

По его мнению, таким образом SHAMAN сможет доказать делом, что любит свою страну, передал слова репера его адвокат Роман Попов, указывает Газета.Ru.

По словам адвоката, SHAMAN не служил в армии, хотя ему 31 год. И непонятно, почему он не призывался на воинскую службу. Также он подлежал мобилизации, потому что подходит под возраст. И если Vacio будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину, недоумевает адвокат.

В ответ представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский порадовался, что Vacio бросил перчатку, а не носок.

И рассказал, что певец находится с концертом в Волгограде.

Ранее арестованному после после голой вечеринки рэперу Vacio выдали повестку в военкомат. И увезли на медкомиссию. Это произошло после 15 суток ареста. А после его вернули вновь в спецприемник. По словам рэпера, у него заболевание, которое препятствует прохождению его службы в ВС РФ. Диагноз он просил не уточнять.

На свободу с чистой совестью

Между тем стало известно, что рэпер вышел из спецприемника, где отсидел 25 суток — был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений.

Вечеринка

Скандал начался с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Она устроила вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе. Изюминкой образа было бриллиантовое колье на нижнем белье блогерши.

Звездой вечера стал рэпер VACIO, на теле которого был только один элемент одежды — носок.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала вечеринку циничной и заявила,что это «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.

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