Без интриг. Социологи спрогнозировали итоги губернаторских выборов в Алтайском крае

Далее предпочтений избирателей распределились следующим образом:

Результаты получены компанией ИНСОМАР в результате анкетирования жителей края по собственной инициативе. Прогноз основывается на многофакторном математическом моделировании с учетом мнения активных избирателей, партийных предпочтений, социального самочувствия, а также истории выборов.

Объем выборки составил 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность - 2,9%. Дата проведения опроса 2 сентября 2023 года.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР:

«Виктор Томенко более чем уверенно лидирует. Ближайший конкурент со значительным отрывом. Можно говорить, что существующие рейтинги позволят победить в первом туре. Очень уверенная кампания. В ходе работы кандидату точно удалось донести свою позицию. И поскольку речь идет о выборах на второй срок, то речь идет о том, чтобы отчитаться о достигнутых достижениях. Как мы видим, это получило поддержку и вот выразилось в некую оценку».