Без интриг и явки. Как в Алтайском крае в 2023 году выбирали губернатора, ставили антирекорды и экспериментировали

В 2023-м году практически вся политическая повестка в Алтайском крае была сосредоточена на выборах губернатора. Пока одни партии жаловались на искусственное недопущение кандидатов, низкую явку и маленький процент голосов, другие использовали выборы как трибуну. Рассказываем, какие выводы сделали главы фракций АКЗС, и что еще произошло в политической жизни края.

Непростой срок

По словам политолога Константина Лукина, еще в ноябре 2022 года стало понятно, что Виктор Томенко пойдет на второй срок. Именно тогда его, что называется, согласовали на федеральном уровне.

Глобальная же кампания стартовала весной - с отчета перед президентом России Владимиром Путиным. Во время видеоконференции Виктор Петрович отчитывался не только за прошедший год, но и за всю свою пятилетку у власти. А срок у Томенко выдался непростой: два года ковида и СВО.

При этом край показал неплохие результаты, по крайней мере, по словам губернатора: вырос турпоток по сравнению даже с допандемийным периодом, развивается новый кластер «Белокуриха Горная». В сфере АПК – несколько лет подряд рекорды по объемам урожая. Отметил Томенко и развитие промышленности, а также рост зарплат.

У президента губернатор попросил помочь привести в порядок федеральную дорогу между Барнаулом и Казахстаном, которая отремонтирована лишь на треть. А движение тем временем интенсивное – до 5 тыс. машин в сутки, ближе к Барнаулу – до 20 тыс. Позднее дорогу действительно включили в федеральную адресную инвестиционную программу, ремонт начнется в 2024 году.

После отчета помогли федеральные деньги и со строительством новой школы в Индустриальном районе Барнаула, а вот на новую офтальмологическую больницу пока средств нет.

Владимир Путин и сам отметил высокий уровень заболеваемости в крае и в целом проблему здравоохранения. Зато похвалил двухпроцентный рост промышленного производства, в то время как по России, напротив, был спад.

Виктор Томенко и Владимир Путин. kremlin.ru.

Получили что получили

В начале лета стали известны и другие кандидаты в губернаторы Алтайского края. Всего в избирком подали документы девять человек, но трое не прошли муниципальный фильтр, то есть недобрали нужное количество подписей, которых требовалось более 500.

В их числе оказались депутат Госдумы Мария Прусакова от КПРФ, доцент АлтГУ Виктор Нагайцев от «Зеленой альтернативы» и лидер реготделения экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов.

Мунфильтр в Алтайском крае действительно один из самых высоких в стране: 7% при большом количестве муниципалитетов. Однако коммунисты уверены, что преодолели бы даже его, если бы им не чинили препятствия, заставляя заверять подписи депутатов у глав муниципального образования, из-за чего отсеялось много людей.

«Недопущение депутата от КПРФ было искусственное, нас подобные выборы не устраивают, они были блеклыми и неконкурентными», — высказался руководитель фракции Андрей Кривов.

Андрей Кривов, АКЗС. АКЗС.

Однако политолог Лукин, напротив, отмечает, что Прусакова не собрала бы нужное количество подписей в любом случае. Кандидатам необходимо начинать работать за год до начала кампании и продвигать людей своей партии в районные советы, чтобы за их счет собрать подписи.

«Самостоятельно, без поддержки партийных представителей, преодолеть фильтр в Алтайском крае не сможет никто. Более того, коммунисты об этом знали, и вся остальная их кампания была развернута вокруг фразы «А нам не дали»», — говорит он.

Впрочем, высоким муниципальным фильтром были недовольны не только в КПРФ. Как и коммунисты, «Справедливая Россия – За правду» также выдвигала законопроект о его снижении и предлагала самовыдвижение на выборах губернатора. Однако парламентское большинство не поддержало ни одну инициативу.

«К сожалению, выборы прошли по старым правилам, ну и получили мы то, что получили», — сокрушается Александр Молотов, глава фракции «СР-ЗП».

Александр Молотов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Место устраивает, результат — нет

Еще два кандидата снялись с выборов после регистрации и выразили поддержку Виктору Томенко. Это Владислав Вакаев, глава фонда имущества региона и директор парка «Изумрудный», выдвигавшийся от «Новых людей», и Елена Хрусталева, депутат АКЗС и кандидат от «Партии пенсионеров». Лукин отмечает, что для Вакаева выборы были скорее трибуной, чтобы обратить внимание на проблемы зеленых зон в городе, чем реальным желанием стать губернатором.

В итоге, до сентябрьских выборов добрались четверо. Действующий губернатор Виктор Томенко («Единая Россия») получил 76,16% голосов. Второе место заняла Евгения Боровикова («Справедливая Россия – За правду») с 9,46% голосов. Третье досталось Сергею Булаеву (ЛДПР) – 7,96%, а четвертое – Сергею Малинковичу («Коммунисты России»), 4,17%.

Председателя алтайского отделения российской ассоциации политической науки Юрия Чернышова такие результаты не удивили.

«Сам подбор «конкурентов», конечно, вызывал улыбку, особенно, когда они, как по расписанию, стали снимать свои кандидатуры в пользу губернатора. При этом не получила доступа к выборам Мария Прусакова, которая как раз и могла бы придать им хоть какую-то интригу, хотя и с призрачными шансами на победу», — добавил он.

Александр Молотов, комментируя результаты, сказал так: «Местом мы довольны, а вот результатом – нет, хотелось бы больше».

Александр Молотов. АКЗС.

Сергей Приб, глава фракции «Единая Россия», уверен, что Виктор Томенко получил абсолютно заслуженный результат. Более того, он превзошел итог 2018 года не только в процентном соотношении, но и в цифрах.

«На некоторых территориях процент доверия губернатору превысил 80-90%. Это и оценка жителями работы главы региона за предыдущие пять лет, и результат командной кропотливой работы», — сказал глава фракции.

Для «Коммунистов России» это были первые в истории выборы высшего должностного лица региона. ​По словам главы фракции Сергея Матасова, они знали, что «партия власти будет всячески препятствовать, чтобы народный кандидат набрал достаточное количество голосов». Поэтому старались донести предвыборную программу до каждого жителя края.

«Мы отстаиваем интересы трудового народа и хотим законным путем восстановить социалистическую систему государственного устройства, как самую справедливую в мире. Считаю, что участие в выборах увеличивает узнаваемость нашей партии, поэтому мы довольны», — признался Матасов.

Сергей Матасов. пресс-служба АКЗС.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов, в свою очередь, назвал итоги выборов неудовлетворительными, поскольку партия ставила перед собой другие задачи.

«Помешали наши просчеты в работе и крайне низкая явка избирателей в регионе, поскольку мы не смогли донести до наших избирателей необходимость прийти на выборы и отдать свой голос за нашего кандидата», — сказал он.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

Не играет роли

Явка в Алтайском крае действительно оставила желать лучшего и оказалась самой низкой по стране из всех прошедших в этом году губернаторских выборов - всего 31,06% или 547 026 тыс. человек. Для сравнения, в 2018 году - 37,28%.

У избирателей в этот раз было целых три дня на голосование, и все же более двух третей из них участвовать в судьбе края не стали.

Константин Лукин, впрочем, считает, что явка сегодня перестала играть какую-то глобальную роль.

«Если на выборах нет интриги – на них не идут. Люди и так уверены, мол, Томенко победит, а значит незачем голосовать», — уточнил политолог.

Бланк для голосования, ручка. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Электронные избиратели

На выборах губернатора жители Алтайского края впервые смогли воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). В этом случае приходить на избирательные участки было не нужно, только иметь доступ к интернету и зарегистрироваться.

В итоге через ДЭГ проголосовали 99 060 человек, что составило почти 19% от общей явки. Для региона это был эксперимент, который завершился удачно, судя по отзывам и избирателей и экспертов.

Однако были и те, кто активно протестовали против введения ДЭГ. Например, у КПРФ сложилось крайне негативное отношение к такому виду голосования.

«Гласность, открытость и возможность контролировать ход избирательного процесса - одни из основополагающих принципов выборов. При электронном голосовании это совершенно невозможно», — высказался глава фракции.

Набор номера на смартфоне. Фото: Freepic, автор jannoon028.

Скромная кампания

Муниципальные выборы в этом году по размаху были гораздо скромнее, чем в прошлом. По краю пронеслись более 120 кампаний (в прошлом году – 718), в которых избирали глав сельсоветов и районных депутатов.

Больше всего побед досталось, конечно, «Единой России». В общей сложности кандидаты этой партии взяли 83,6% мандатов. А точнее - 36 глав, 30 мандатов в муниципальных районах, 277 мандатов в сельских и городских поселениях.

Второе место по количеству побед уже традиционно заняла «Справедливая Россия», и притом с большим отрывом от других партий. И хотя по сравнению с «ЕР» цифры могут казаться незначительными, справедливороссы остались довольны результатом.

«Эти выборы в который раз показали, что мы - главная оппонирующая сила «Единой России»», — прокомментировал результат Александр Молотов.

Голосование. https://unsplash.com/

О старом губернаторе

В сентябре, сразу после инаугурации Виктора Томенко, экс-представитель губернатора и правительства в АКЗС Наталья Кувшинова стала новым сенатором от Алтайского края. Она сменила на посту Александра Карлина, бывшего главу региона, а с 2018 года члена Совета Федерации.

Александр Богданович, по словам политолога, покинул пост добровольно, в 71 (на тот момент) год, решив выйти на пенсию.

Все внимание президентским выборам

В следующем году политику, по крайней мере, алтайскую, кажется, ждет спокойствие. Массовые муниципальные выборы позади, губернатора теперь выбирать нескоро, назначение мэра и выборы в Заксобрание – только в 2026 году. Все внимание будет сосредоточено на мартовских выборах президента России.

Так, в декабре состоится съезд «Справедливой России» в Москве, на котором, по словам Молотова, вероятно, партия поддержит кандидатуру действующего президента Владимира Путина.

Лукин считает, что всего заявившихся на участие в президентских выборах будет не больше восьми-девяти человек. Но в бюллетени при этом попадут не больше пяти, а может и того меньше.

Экстраординарных кандидатов, таких как Ксения Собчак или Алексей Навальный, который отбывает срок по делу о создании экстремистского сообщества, не будет, уверен политолог. Собчак, например, уже ответила, что не будет участвовать в выборах.

Хотя народ, напротив, кажется уже выбрал себе любимчика, а точнее любимицу — Екатерину Дунцову, о внезапной популярности которой мы рассказали в нашем материале.