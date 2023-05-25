Беспилотники рано утром атаковали Севастополь

Сбили два летательных аппарата. Еще несколько заглушили и поразили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), указывает Газета.Ru.

Ранее стало известно, откуда дроны-камикадзе добрались до бухты Севастополя и атаковали город.

Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Один дрон уничтожили силами по противоподводно-диверсионному обеспечению, второй взорвался сам.

Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

Позднее сообщалось, что от взрыва дрона вылетели стекла в зданиях, прилегающих к прибрежной черте.

Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором приводятся результаты анализа маршрута движения украинских безэкипажных катеров, указывает "МК". По данным ведомства, их запустили из акватории порта Одесса.

В марте беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО. Российский флот уничтожил три беспилотника над городом.

Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия.