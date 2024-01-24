Барнаульцы сфотографировали очередь в штаб Бориса Надеждина

Барнаульцы сфотографировали очереди в штаб Бориса Надеждина. Политик выдвигает свою кандидатуру в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива».

Надеждин собирает подписи, чтобы ЦИК зарегистрировал его кандидатуру. Сейчас у политика более 100 тыс. подписей - столько и необходимо. Но они «неидеальные» для подачи в ЦИК, пишет "Коммерсант". Надеждин планирует собрать еще 50 тыс.

Очевидцы рассказали, что сегодня в штаб на пр. Ленина, 103а/ул. Профинтерна, 39 была большая очередь, хотя накануне людей было заметно меньше. В очереди на подпись в основном молодежь, но есть и пожилые.

Сотрудник штаба отметил, что в Алтайском крае, по данным на 20 января, собрали 1600 подписей.

"Людей было достаточно. Чтобы поставить подпись, простояла в штабе около 10 минут", — рассказала читательница.

Известно, что подача подписей в ЦИК завершится 31 января 2024 года. Кандидатам от внепарламентских партий нужно собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам — 300 тыс. К ним относится Путин.

Подписи Бориса Надеждина. Надеждин 2024

Справка

Бориса Надеждина как кандидата выдвинула партия "Гражданская инициатива". Родился в Узбекистане в 1963 году, но имеет российское гражданство.

Надеждин окончил МФТИ. В конце 1980-х стал заниматься общественной деятельность, а с 1990-х решил взяться за политику. Также он является действующим депутатом городского округа Долгопрудный Московской области с 2019 года.

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