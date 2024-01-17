"Барнаул — столица мира". Почему в России постоянно пытаются перенести столицу в Сибирь

Аргументы в пользу переноса
- защищенность столицы страны от внешних угроз;
- экономические интересы в Азии;
- климатические проблемы (повышение среднегодовой температуры в России);
- международное признание новых территорий (о переносе столицы в Севастополь);
- неконтролируемый рост Москвы.
Куда предлагали перенести столицу
- Иркутск,
- Новосибирск,
- Омск,
- Томск,
- Красноярск,
- Севастополь.
Как давно желают смены столицы
Вопрос о смещении Москвы с позиции главного города страны поднимают часто. Однако особенно остро он встал в 2023 году, когда столицу и другие города центральной России стали атаковать беспилотники.
С таким предложением ранее выступали:
- климатолог Алексей Кокорин,
- министр обороны Сергей Шойгу,
- бизнесмен Олег Дерипаска,
- лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Перспективы
Климатолог Алексей Кокорин предупредил, что при наихудшем сценарии глобального потепления летом в Москве жить будет нельзя. И если ситуация действительно ухудшится, то столицей станет Красноярск или Новосибирск. Вполне реально, считает он, что это произойдет в ближайшие 60 лет.
Председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник предлагал перенести столицу в Севастополь, чтобы ускорить международное признание Крыма как российской территории.
Бизнесмен Олег Дерипаска отметил, что рано или поздно столицу придется перенести в Сибирь. По его мнению, именно в этом регионе можно решать многие вопросы, связанные с развитием бизнеса с Азией.
"Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика - $18 трлн в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упертость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже", - заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.
Еще в 2012 году министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что столица могла бы разместиться в одном из областных центров Сибири, поскольку там "все есть". Также, по его словам, это помогло бы добиться сокращения пробок в Москве.
Ответ Кремля
На поступившее накануне предложение о переносе столицы в Иркутск ответил президента РФ Дмитрий Песков:
"Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Я не думаю, что эта инициатива реализуема", - сказал Песков.
Ранее на подобные предложения отвечал и сам президент. Он подчеркнул, что такой потребности нет. А также напомнил, что исторически и ментально центр России все равно ассоциируется с Москвой.
Глава государства также отмечал, что в развитии столицы как мегаполиса есть проблемы, но под руководством мэра Сергея Собянина их решают «гораздо лучше, чем во многих других странах мира».
Кстати, а Барнаул уже давно называют "столицей мира". И были предложения переименовать его в Путинград.
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