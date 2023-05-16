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Политика

Азиатские страны могут присоединиться к санкциям против России

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России, сообщает ТАСС.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Об этом заявил представитель МИД РФ Михаил Галузин.

Причина - спецоперация на Украине.

К странам Центральной Азии относятся Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан, напоминает РБК.

Ранее Казахстан наложил арест на имущество Роскосмоса на Байконуре. Основной причиной ареста стали «некорректное поведение» и резкие высказывания нового главы Роскосмоса Юрия Борисова, пишет kz24.news.

Речь идет о критике задержки запуска стартовой площадки — проекта, которым занимается ответственный за космическое направление замминистра связи Казахстана Багдат Мусин. В свою очередь, Мусин назвал критику со стороны Борисова «дипломатическим просчетом», указывает агентство "Фергана".

Возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура.

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