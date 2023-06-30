Автор инициативы о запрете гей-пропаганды Мизулина уходит из Совета Федерации

68-летняя, известная своими "запретительными" инициативами, Мизулина покинет верхнюю палату после Единого дня голосования.

В 2013 году приняли инициативу Мизулиной о запрете нетрадиционных сексуальных отношений. В то время она была депутатом Госдумы.

При этом известно, что ее сын живет в Бельгии и работает в организации, которая финансируется ЛГБТ-сообществом.

Кроме этого, Елена Мизулина выступала о запрете абортов в частных клиниках в 2015 году. Но инициатива далеко не ушла.

В том же году, уже как сенатор, она выступала за запрет суррогатного материнства. По ее словам, это - торговля людьми.

Ранее россиянин разглядел пропаганду ЛГБТ в разноцветных лавочках детского сада.