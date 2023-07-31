1 августа
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Политика

Атомные субмарины, береговая охрана, Верховный главнокомандующий: как прошел военно-морской парад в России

Накануне в России отмечался День военно-морского флота.

Главный военно-морской парад.
Главный военно-морской парад.
kremlin.ru

По традиции, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Путин поздравил с праздником экипажи малых ракетных кораблей «Зеленый Дол», «Буря», большой подводной лодки «Санкт-Петербург», сторожевого корабля «Неустрашимый», большой подводной лодки «Великие Луки».

К прохождению в Финском заливе парадным строем привлекались 11 кораблей ВМФ и погрануправления ФСБ, а также дизель-электрическая подводная лодка «Уфа».

Статичный парадный строй возглавил парусный линейный корабль «Полтава», воссозданный по чертежам и моделям XVIII века.

В морской части парада по Неве парадным строем прошли противодиверсионные катера «Нахимовец», П-468 и П-474, десантные катера «Алексей Баринов» с ботиком Петра I и «Иван Пасько», патрульные катера типа «Раптор», «Евгений Колесников» и П-436, противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана», базовый тральщик «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск».

Стоит отметить, что день ВМФ отмечали не только в портовых городах, но и в Барнауле, в частности. Праздник начался в 10:00 у памятника Алеше на улице Профинтерна. Барнаульцы отправились стройным шествием до главного входа в парк "Изумрудный", а затем прошли по центральной аллее до площадки у визит-центра парка.

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