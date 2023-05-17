Американский журналист заявил, что страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт

Сеймур Херш рассказал о том, что некоторые страны ЕС призывают Зеленского остановить военный конфликт, пишет ТАСС.

Группу тайных советчиков возглавляет Польша. Также он добавил, что туда входят прибалтийские и восточноевропейские страны: Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

По словам журналиста, президент Украины не идет на уступки и начинает терять поддержку соседей.

Основной причиной такого ярого желания остановить конфликт являются, как отмечает Херш, более пяти миллионов украинцев, которых приняли эти страны.

"Региональный кризис с беженцами не будет разрешен до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение", — пишет он.

Ранее Зеленский тайно пробрался в Россию для секретных съемок.