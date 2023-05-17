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Политика

Американский журналист заявил, что страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт

Сеймур Херш рассказал о том, что некоторые страны ЕС призывают Зеленского остановить военный конфликт, пишет ТАСС.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Группу тайных советчиков возглавляет Польша. Также он добавил, что туда входят прибалтийские и восточноевропейские страны: Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

По словам журналиста, президент Украины не идет на уступки и начинает терять поддержку соседей.

Основной причиной такого ярого желания остановить конфликт являются, как отмечает Херш, более пяти миллионов украинцев, которых приняли эти страны.

"Региональный кризис с беженцами не будет разрешен до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение", — пишет он.

Ранее Зеленский тайно пробрался в Россию для секретных съемок.

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