Американская разведка сообщила о возможном местонахождении Пригожина

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер сообщил о возможном местонахождении Евгения Пригожина.

По разведданным, глава ЧВК «Вагнер» находится в одной из гостиниц без окон.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением впервые после вооруженного мятежа. Путин заявил — любой «шантаж», а также попытки «устроить внутреннюю смуту» ни за что не увенчаются успехом.

Глава государства обвинил организаторов мятежа в «предательстве страны». И добавил — подавляющее большинство сотрудников ЧВК «Вагнер» являются патриотами России. А в ходе мятежа «использованы втемную».

Что произошло

Ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ. Министерство обороны назвало его слова провокацией.

Федеральная служба безопасности назвала его действия провокацией и возбудила уголовное дело.

Генпрокуратура уточнила, что дело возбудили по статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Национальный антитеррористический комитет потребовал немедленно прекратить противоправные действия. Владимир Путин выступил с пятиминутным обращением к нации.