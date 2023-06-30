Алтайское импортозамещение: фирма по производству одеял придумала, как заменить заграницу

Губернатор Виктор Томенко посетил предприятие ГК «Свит» в Новоалтайске, где производят одеяла, подушки и постельное белье.

На производстве губернатор осмотрел цех отбеливания тканей, цех печати на тканях, швейный цех, участок разделения пуха и пера и пообщался с коллективом завода.

В том числе он побывал в новом инновационном цехе по производству наполнителя для подушек и одеял из переработанной ПЭТ-тары, который заработает осенью и позволит предприятию не закупать сырье из-за границы и снизить себестоимость изделий.

Предприятия Алтайского края пользуются возможностью и развивают импортозамещение. Продукция края идет и за границу. ГК «СВИТ» — яркий пример такого бизнеса. Продукция завода продается не только в разных регионах России, но и в Казахстане.

На предприятии строят новый цех по производству наполнителя для одеял из переработанных бутылок. Бутылки собирают в контейнеры в разных городах края.

Благодаря этому предприятие сможет заменить сырье из-за границы, следовательно цены на продукцию снизятся. Кроме того, это экологичное производство.

Губернатор Виктор Томенко надеется, что в регионе будет открываться больше подобных предприятий и будут развиваться подобные инновационные и экологичные инициативы.

Губернатор Виктор Томенко посетил предприятие ГК «Свит» в Новоалтайске. Антон Федотов

В этом правительство только поддерживает бизнес. Например, ГК «СВИТ» работает на территории ТОСЭР и получает значительные льготы по налогам. Также завод получил прямую поддержку из бюджета края — компенсацию части процентной ставки по привлеченному кредиту.

В следующем году предприятие сможет претендовать на возмещение затрат в рамках реализации инвестиционного проекта — до 20 млн рублей.

Директор предприятия Галина Петровна Шишлакова поблагодарила губернатора за эффективные меры поддержки, доступные в крае в последние годы.

Ранее губернатор Виктор Томенко обсудил с бийчанами предстоящий учебный год и не только.