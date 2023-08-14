16 августа
Промышленность Алтая
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Политика

Алтайский хлеб будут производить на отечественном оборудовании. Губернатор посетил крупнейшее предприятие региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил крупнейший хлебокомбинат «Алтайские закрома», где идет масштабная модернизация.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Крупнейший в Алтайском крае хлебокомбинат «Алтайские закрома» проводит модернизацию на сумму более миллиарда рублей.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что инновационное оборудование, которое внедряют на предприятии, российского производства. В том числе устанавливается оборудование, произведенное в Алтайском крае.

«Мне очень приятно, что все оборудование российское. Это в нынешних условиях важнейшая вещь. По многим моментам – и кулер, и робот – мы первые в России приземляем этот опыт. Это основание для гордости и внимание к краю – все едут посмотреть», - сказал Томенко.

Один из руководителей «Алтайских закромов» Александр Терновой предложил губернатору возродить совет директоров края, чтобы активнее взаимодействовать с руководством региона и учебными заведениями, которые готовят кадры.

Губернатор поддержал инициативу посещения предприятия для профориентации.

«Люди нужны на производстве, но нужной квалификации не найти. Поэтому вся система профессионального образования должна работать – готовить таких людей. И что-то на месте уже шлифовать – готовность, знания – должны быть готовы на предприятии», - добавил Томенко.

Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Виктор Томенко посетил хлебокомбинат «Алтайские закрома».
Антон Червяков

Хлебокомбинат «Алтайские закрома» основан в 1958 году, с 1998 года входит в агропромышленную группу «Алтайские закрома», объединяющую предприятия и реализующую полный технологический цикл «от поля до торговых предприятий».

Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной и 65 – кондитерской продукции.

Хлебокомбинат занимает 42% рынка Барнаула. Кондитерская продукция поставляется не только в Алтайском крае, но и в другие регионы: Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская область, Республика Хакасия.

Ранее губернатор Томенко дал распоряжение закончить строительство детского сада.

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