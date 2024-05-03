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Политика

Алтайские социалисты напомнили муниципальным депутатам об их правах и обязанностях

27 апреля в День российского парламентаризма социалисты из Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Мамонтовского, Завьяловского, Ребрихинского и других районов края собрались на обучающем семинаре, организованном региональным отделением партии «Справедливая Россия — За правду». В пресс-службе партии пояснили, что участники поделились опытом, рассмотрели нормативно-правовые акты, обсудили проблемы, а также собрали наказы с мест.

Партийцы рассказали о том, что в ходе встречи руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС, председатель комитета по образованию и науке Александр Молотов разъяснил, в чем заключается статус муниципального депутата, который закреплен в федеральных и краевых нормативных правовых актах. Он отметил, что на местном уровне парламентарии должны решать конкретные проблемы населения, а для этого необходимо знать о своих правах и возможностях.

Алтайские социалисты поделились высказываниями депутата АКЗС, Секретаря Бюро Совета реготделения партии Евгении Боровиковой, которая акцентировала внимание на работу с обращениями граждан, что является неотъемлемой частью депутатской деятельности.

Ваши избиратели — это ваши же соседи. Когда они голосовали за вас, то доверили вам право отстаивать их интересы и наделили полномочиями по решению их проблем, — цитируют они Боровикову.

Отдельной темой обсуждения стала работа Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева. Ее руководитель призвала муниципальных коллег обращаться сюда в тех случаях, когда вопрос требует решения на более высоком уровне. Партийцы подчеркнули, что многие запросы ложатся в основу законопроектов, выносятся на правительственные часы, отчеты губернатора или ведомства, в чью компетенцию они входят.

В ходе семинара, добавляет пресс-служба, были затронуты больные темы газификации, обеспечения углем и древесиной населения. На наиболее распространенные вопросы в этой сфере ответил руководитель Общественной приемной аппарата РО партии Юрий Майер. Также он выступил с докладом о деятельности «справедливой» молодежи, возможных точках соприкосновения местных отделений по созданию молодежных партячеек, грантах и крупных проектах, реализуемых «Молодежью Справедливой России».

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