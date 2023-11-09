Алтайские парламентарии намерены добиться дополнительных денег на бесплатную медицину в крае

Потратят как обычно больше
Фонд ОМС позволяет гражданам получать большую часть медицинских услуг бесплатно. За исключением, например, сложных стоматологических манипуляций или технологичных плановых операций, в том числе эстетических.
Однако в страхование все равно включено много видов помощи: консультации у терапевтов и узких специалистов, вакцинация, физиопроцедуры, многие операции и даже часть высокотехнологичного лечения.
Граждане обращаются в больницу бесплатно, а государство затем возмещает большую часть затрат непосредственно учреждению: на содержание, оплату труда медиков, закупку лекарств и расходников и прочее.
В Алтайском крае доля федерального участия достигает почти 98%, а из бюджетов территориальных фондов приходит всего чуть больше 2%.
Но иногда даже таких цифр бывает недостаточно. Например, в Красноярском крае федеральному фонду удается покрывать лишь 75% потребностей медицинской системы. Понятное дело, что денег из местных бюджетов тем более не хватает, чтобы оплатить все статьи расходов медорганизаций.
В Алтайском крае этот дефицит в 2024 году составит около 2,2 млрд рублей. Это означает, что больницы потратят сильно больше денег, чем им собираются выделить.
Выше почти в два раза
Причем разница между необходимой суммой и той, которая заложена в бюджете, не уменьшается. Даже с учетом, что поступления в региональные фонды ОМС тоже растут.
Каждый год увеличивается размер МРОТ, соответственно, и зарплаты медиков тоже; дорожают лекарства; расширяется спектр видов медпомощи и пр.
К тому же, в крае большая доля сельского населения по сравнению со среднероссийскими показателями (42% против 25), а также высокий уровень общей заболеваемости (по нескольким направлениям выше российских в 1,5-2 раза).
Это и есть региональные особенности, которые приводят к росту затрат на медобслуживание жителей, отмечает председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимиру Лещенко. А достается Алтайскому краю столько же денег, сколько и остальным.
Спасет от инвалидности и смерти
В этом году при распределении денег в фонды обязательного медстрахования начали учитывать плотность населения: чем больше жителей, тем больше финансирование.
По словам Лещенко, это стало важным шагом, но Алтайского края мера не коснулось и в целом положительно повлияла лишь на четыре из десяти субъектов СФО.
В АКЗС предложили все-таки учитывать уровень заболеваемости на конкретной территории и долю сельского населения.
«Это компенсирует недостаток средств в сельских медучреждениях. А в результате существенно повысит уровень доступности и качество оказания медпомощи и позитивно отразится на показателях инвалидности и смертности», — резюмировал Владимир Лещенко.
Сибирские законодатели поддержали предложение. Теперь вопрос обсудят на заседании Совета законодателей РФ с участием руководителей верхней и нижней палат парламента страны, а также членами кабмина и главой федерального фонда ОМС.