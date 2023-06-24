"Алтай — земля сильных!" Губернатор Томенко прокомментировал обращение президента Путина

Губернатор Алтайского края поддержал президента РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сегодня, 24 июня, Владимир Путин выступил с официальным обращением. Он отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа, который возник ночью с 23 на 24 июня.

"Алтай — с Путиным! И я, и — уверен — все земляки поддерживают главу нашего государства", — сказал губернатор.

Губернатор считает, что в условиях спецоперации разжигание внутренних конфликтов недопустимо. Также он добавил, что краевые власти обеспечивают безопасность каждого жителя края.

"Сегодня уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу — все наши земляки под надежной защитой", — подытожил глава региона.

Ранее altapress.ru собрал основные тезисы из обращения президента.