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Политика

"Алтай — земля сильных!" Губернатор Томенко прокомментировал обращение президента Путина

Губернатор Алтайского края поддержал президента РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Виктор Томенко и Владимир Путин.
Виктор Томенко и Владимир Путин.
kremlin.ru.

Сегодня, 24 июня, Владимир Путин выступил с официальным обращением. Он отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа, который возник ночью с 23 на 24 июня.

"Алтай — с Путиным! И я, и — уверен — все земляки поддерживают главу нашего государства", — сказал губернатор.

Губернатор считает, что в условиях спецоперации разжигание внутренних конфликтов недопустимо. Также он добавил, что краевые власти обеспечивают безопасность каждого жителя края.

"Сегодня уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу — все наши земляки под надежной защитой", — подытожил глава региона.

Ранее altapress.ru собрал основные тезисы из обращения президента.

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