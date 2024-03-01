Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище

Могила политика находится у входа на кладбище.
Проститься с ним пришло много желающих. На церемонии также присутствовали политики и иностранные послы.
* - признан экстремистом и террористом.
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Навального* похоронили в Москве на Борисовском кладбище, сообщает "Правила жизни".
Могила политика находится у входа на кладбище.
Проститься с ним пришло много желающих. На церемонии также присутствовали политики и иностранные послы.
* - признан экстремистом и террористом.
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