Але, полезный! Насколько эффективными оказались депутаты Госдумы от Алтайского края

Передовики
Даниил Бессарабов («Единая Россия») стал наиболее полезным из четырех депутатов, представляющих Алтайский край. Он занял 150 место из 440 в девятнадцатом интегральном рейтинге депутатов Госдумы, составленном политологом Алексеем Мартыновым и директором «Центра политического анализа» Павлом Данилиным.
Кроме того, Бессарабов занял 20 место среди депутатов ГД по активности. Индекс активности народных избранников в рейтинге рассчитывается, как соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию.
Еще полезнее, по мнению авторов рейтинга, оказался Герой России и почетный гражданин Рязани Владимир Шаманов (ЕР), представляющий в ГД территориальную группу из Алтайского края и Республики Алтай. Он занял в рейтинге 80-е место, став единственным алтайским депутатом, вошедшим в сотню наиболее полезных для своих избирателей.
И Шаманов, и Бессарабов находятся под санкциями недружественных России стран.
Есть, над чем работать
Остальные депутаты, представляющие Алтайский край и тергруппы, в которых он фигурирует, расположились в рейтинге следующим образом:
- Анжелика Глазкова (КПРФ) — 171 место. Избрана от тергруппы, в которую входят оба Алтая и Республика Тыва;
- Александр Терентьев (СРЗП) — 187 место. Избран от тергруппы, в которую входят Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская область и Республика Тыва;
- Иван Лоор (ЕР) — 221 место. Депутат от Алтайского края;
- Мария Прусакова (КПРФ) — 389. Депутат от Алтайского края;
- Александр Прокопьев (ЕР) — 420. Депутат от Алтайского края.
Ряд коллег перечисленных выше народных избранников от других регионов Сибирского федерального округа сумел занять в рейтинге гораздо более высокие позиции.
Соседи
Так, например, Олег Матвейчев (ЕР), представляющий в Госдуме тергруппу, состоящую из Кузбасса и Томской области, занял 27 место в интегральном рейтинге, и третье — в категории «Народное голосование». На 33 строке рейтинга расположился Сергей Сокол (ЕР), представляющий Республику Хакасия. Он также занял четвертое место в категории «экспертный индекс».
Индекс народного голосования отражает возможности депутата по мобилизации своих сторонников, а экспертный индекс работы в регионе — это оценка работы депутатов на конкретной территории экспертами.
На 39 месте оказалась «барнаульская шпионка» Мария Бутина (ЕР). Однако, несмотря на свое происхождение, в ГД она представляет Кировскую область.