Выпускница из Барнаула получила высший балл на ЕГЭ по химии

Стали известны результаты единого государственного экзамена по химии, который выпускники сдавали в резервные дни, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В резервные дни экзамены сдают ученики, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной период, а также выпускники прошлых лет.

Одной из таких стала выпускница позапрошлого года Екатерина Полковникова, которая получила 100 баллов за ЕГЭ по химии.

Еще три испытуемых из Рубцовска и Барнаула также показали отличный уровень подготовки и получили за предмет более чем 90 баллов.

По данным Минобрнауки Алтайского края, всего в резервные дни экзамены сдавали около 300 человек. Помимо химии, сдавали информатику и ИКТ, обществознание, физику и историю.

Ранее пять мультибалльников оказалось в Алтайском крае по результатам ЕГЭ.