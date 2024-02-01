4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

В барнаульской музыкальной школе появятся новые инструменты

В 2024 году Барнаул получит субсидию на поддержку и развитие сферы культуры. Об этом сообщает администрация города.

Пианино.
Пианино.
СС0

Известно, что размер субсидии - 17 млн рублей.

Большую часть средств между собой разделят несколько культурных школ: Детская музыкальная школа №1 им. А К. Глазунова, Детская школа искусств № 3, Детская музыкальная школа №5 и Детская школа искусств №8.

В школах появятся новые рояли, пианино, виолончели, скрипки, аккордеоны, баяны, а также современные учебные материалы.

Остальные деньги пойдут на техническое оснащение музея «Город».

Ранее сообщалось, что глава сибирского региона пообещал выплатить абитуриентам 120 тыс. рублей за поступление в вуз.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость