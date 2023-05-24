В АлтГУ презентовали юбилейные издания, посвященные истории вуза.

На презентации присутствовали почетные профессора, ветераны университета, директора институтов, молодые преподаватели, руководители профильных подразделений вуза.

Не так много мероприятий, где мы встречаемся со всем коллективом, встречаемся с ветеранами, которые вкладывали душу, свои усилия в становление университета. В изданиях, которые мы сегодня презентуем, представлена история нашего вуза. Проделана колоссальная работа, эти издания были не только переизданы, они были еще и дополнены. В связи с этим хотелось бы поблагодарить коллектив под руководством Сергея Валентиновича Землюкова, а также Максима Викторовича Герасимюка, который вложил большой труд в подготовку этих изданий. Это останется в веках, останется в поколениях. И даже те, кто всю жизнь проработал в АлтГУ, листая страницы истории университета, узнает много нового. Часто мы фокусируемся на своей сфере деятельности, на своих проблемах, а в книгах представлена целостная картина жизни университета, — отметил ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров.

Мы приятно сегодня видеть здесь ветеранов, многих мы уже давно не видели в стенах университета. Позвольте вас поблагодарить от имени Совета почетных профессоров, Совета почетных ветеранов за то, что вы нашли возможность поучаствовать в этой презентации. Все слова, сказанные в ваших выступлениях в год 50-летия, важны и для нас, и для будущих поколений. Мы подарим эти книги тем, кто вошел в историю, кто писал историю, кто работал на историю. А также нашей библиотеке, Музею истории университета, нашим ветеранам, молодым преподавателям, — обратился с приветственным словом к гостям мероприятия президент Алтайского государственного университета Сергей Землюков.

Первой презентовали книгу Василия Неверова «Университет — моя любовь». Она посвящена начальным годам становления университета: от первого набора студентов в 1973 году до 1979 года. Именно в это время формировался коллектив.

В АлтГУ презентовали юбилейные издания, посвященные истории вуза. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Второй была представлена книга Александра Анашкина (секретарь партийной организации АГУ) и Александра Храмкова (первый декан исторического факультета) «История АлтГУ 1973- середина 1980-х гг». Новое издание выполнено в качественном юбилейном исполнении.

Когда-то на собрании трудового коллектива Александр Андреевич Храмков предложил издать историю Алтайского госуниверситета. И его предложение было услышано. Вместе с Александром Павловичем Анашкиным они описали первые годы жизни вуза, вложив в эту работу всю душу. Мне посчастливилось работать рядом с ними. Они были парторгами, организовывали нас на демонстрации, субботники, в колхоз. Но я еще и училась у них. И скажу, что они обладали совершенно потрясающими качествами, которые начинаешь ценить только с возрастом. Они были истинными патриотами университета, служили университету и не видели другой жизни. Они обладали чувством истинного уважения к студентам. У них было искреннее дружелюбие, сочувствие и многообразие интересов. Они были по-житейски мудры, — отметила Евгения Демчик.

В АлтГУ презентовали юбилейные издания, посвященные истории вуза. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Почетным гостем презентации стала Министр культуры Алтайского края, выпускница юридического факультета АлтГУ Елена Безрукова.

От лица Правительства Алтайского края хотела бы подчеркнуть важность вклада вуза в интеллектуальный потенциал региона в целом. Если бы юбилеев не существовало, их стоило бы придумать хотя бы для того, чтобы иметь точку осмысления всего, что прожито и сделано к сегодняшнему дню. Нас с вами уже не будет, а эти книги останутся в фондах нашей главной библиотеки края – библиотеки имени Шишкова, в государственном архиве Алтайского края, в музеях, в библиотеке вуза. Мои подведомственные учреждения, задача которых сохранить культурное наследие и заниматься просветительской работой по продвижению этих изданий, готовы к их приему в свои фонды. Выражаю слова искренней благодарности и признательности всему профессорско-преподавательскому составу вуза и отдельно всем тем людям, которые внесли свой вклад в эти замечательные издания. Родной университет поздравляю с юбилеем! — сказала министр.

Следующим был презентован сборник «Они были первыми». Это уже второе издание, первое было выпущено 10 лет назад к 40-летию АлтГУ. Книга носит библиографический характер, в ней собраны воспоминания о руководителях Алтайского государственного университета, которые трудились в первые годы его становления.

Следующая книга «Почетные профессора, почетные доктора и профессора Алтайского государственного университета» издавалась еще при участии Василия Неверова. Новое издание уточнено и дополнено, над ним работал целый коллектив ученых и преподавателей.

История Алтайского государственного университета в фотографиях представлена в иллюстрированном альбоме «Опережая время». Большую работу по формированию этого издания провела директор института гуманитарных наук АлтГУ, доктор искусствоведения, доцент Лариса Нехвядович.

Мы собрали и систематизировали факты не только об истории нашего университета, но и о его настоящем и обозначили перспективы. Название выбрано не случайно, ведь история АлтГУ поражает своей стремительностью. Если раньше история вуза писалась по прошествии значительной временной дистанции, то теперь она уходит от нас буквально через год. Чтобы не потерять связь времен, увидеть новые тенденции, мы пишем летопись здесь и сейчас, опережая время. Структура альбома состоит их трех частей и позволяет увидеть основные вехи создания и становления университета, его перспективу, динамику, сложить паззл, единую картину 50-летней истории Алтайского государственного университета, — рассказала Лариса Нехвядович.

В АлтГУ презентовали юбилейные издания, посвященные истории вуза. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

После презентации в торжественной обстановке юбилейные издания были вручены почетным профессорам университета, а также молодым преподавателям, которые по итогам работы в 2022 году заняли лидирующие позиции в вузе.