28 сентября
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Образование

В Алтайском крае школьники смогут путешествовать бесплатно

В рамках программы развития туризма региону были выделены субсидии.

Туризм.
Туризм.
Фото: freepik, автор wayhomestudio.

Управление по развитию туризма и курортной деятельности сообщает, что Алтайскому краю выделили субсидии для поддержки детского туризма.

Около тысячи учеников 5-9 классов смогут воспользоваться социальным сертификатом для путешествий по региону. Для них туроператоры разработали экскурсионные программы (2 дня/1 ночь), где школьников ожидает формат "все включено".

В компании экскурсовода ребята смогут ознакомиться с культурным наследием Алтайского края.

Школьники смогут посетить Алтайский государственный мемориальный музей им. Г. С. Титова в селе Полковниково, Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки, Музей Чуйского тракта и Музей истории Алтайской духовной миссии.

Путешествие по Чуйскому тракту пройдет на автобусе туристического класса. С достопримечательностями тракта детей познакомит аудиогид.

Ранее мы писали о достопримечательностях Тальменского района.

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