21 января
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Образование

В Алтайском крае можно будет сдать международный квалификационный экзамен по китайскому языку

Завтра, 19 января, в Алтайском государственном институте культуры откроют Центр изучения и тестирования китайского языка с правом проведения международного квалификационного экзамена по китайскому языку. Об этом сообщает altairegion22.

Флаги России и Китая.
Флаги России и Китая.
https://zen.yandex.ru/id/5dfa85b9027a1500b000ffa1

Экзамен HSK станет платформой и инструментом для специалистов на знание китайского языка, чтобы работать в китайских организациях и получить возможность обучиться в Китае.

В Минкультуре Алтайского края отметили, что создание такого центра удовлетворит растущий спрос на тестирование и получение сертификата.

Также работа укрепит сотрудничество между Россией и Китаем в образовательной сфере.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае до конца месяца принимают заявления об участии в ЕГЭ. Как подать документы, смотрите тут.

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