Студенты алтайского вуза жалуются, что их выгоняют из общежития из-за нехватки мест

Студенты Алтайского государственного университета бьют тревогу, что около двух тыс. человек могут остаться на улице в грядущем учебном году, передает Barnaul 22 .

Правозащитники отмечают, что вуз обещает места в общежитиях первокурсникам. Студентов же старших курсов якобы хотят оставить на улице.

Утверждается, что университет намеренно заключает договор на проживание не на весь срок обучения, а только на 10 месяцев.

Также отмечается, что из более двух тыс. человек почти всех уже выселили, нарушив нормы Жилищного кодекса РФ.

В эти дни начинается новая волна заселений - причастные обеспокоены, что места незаконно отдадут новым студентам. А другие обучающиеся останутся без крыши над головой.

Ассоциация активистов студобщежитий подала жалобы в прокуратуры - краевую и городскую. Студентам же посоветовали требовать от АлтГУ мест в общежитии на весь период обучения.

Ранее в Барнауле возобновили продажу школьных и студенческих транспортных карт.