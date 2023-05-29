Стало известно, сколько барнаульских школьников сдают ЕГЭ по русскому языку

Более 4 тыс. человек сдают экзамен по русскому языку 29 мая, сообщает официальный сайт города Барнаула.

Всего в Барнауле было подано более 4 тыс. заявлений на участие в экзамене. Из них 3,5 тыс. заявления - от выпускников этого года.

Для проведения ЕГЭ задействовали 19 школ, 16 пунктов на дому и одну детскую туберкулезную больницу. Также экзамен проведут в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

ЕГЭ по русскому языку будет идти 3 часа 30 минут.

Свои результаты школьники узнают не позднее 16 июня.

Напоминаем, что основной этап государственной итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов стартовал 26 мая. Выпускники сдавали ЕГЭ по химии, географии и литературе.