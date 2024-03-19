Стало известно, кого утвердили в кандидаты ректора АлтГУ

Напомним, что ранее уже стало известно, кто баллотируется в ректоры АлтГУ. Ими стали:
-
Сергей Бочаров, действующий ректор АлтГУ;
-
Сергей Малюков, директор Бийского филиала университета;
-
Степан Межов, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС);
-
Лариса Нехвядович, директор института гуманитарных наук;
-
Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ.
Стало известно, что 19 марта завершился этап выдвижения кандидатов в ректоры Алтайского госуниверситета. Их утвердили, в настоящее время все полученные документы отправят в Министерство высшего образования и науки РФ. Это будет сделано для аттестации претендентов до 25 марта.
Документы кандидатов в министерстве могут, предположительно, рассмотреть уже до 23 апреля.
Ранее стало известно, кто поборется за должность ректора АлтГУ.
Самое важное - в нашем Telegram-канале