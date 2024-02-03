Стало известно, когда пройдет «Тотальный диктант» в 2024 году

Известно, что столицей «Тотального диктанта» стал Томск.
А пройдет мероприятие 20 апреля. На главной площадке текст продиктует лично автор — писательница Анна Матвеева.
Напомним, что «Тотальный диктант» — это ежегодное мероприятие. Люди пишут добровольный диктант из разных стран.
Написать диктант можно в любом формате: онлайн или на очных площадках. Список станет известен поезде.
Ранее сообщалось, что сибирские чиновники "от греха подальше" отказались читать текст "Тотального диктанта".
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