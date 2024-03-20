21 марта
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Образование

Стало известно, чему научат аграриев на новом запуске «Школы фермера» в АГАУ

В сентябре 2024 года Алтайский государственный аграрный университет и Алтайский региональный филиал Россельхозбанка совместно с «Газпром газомоторное топливо» проведет четвертый запуск «Школы фермера», сообщили в пресс-службе университета.

Поле. Пшеница.
Поле. Пшеница.
unsplash.com

Россельхозбанк и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с российскими аграрными вузами реализуют образовательный проект «Школа фермера».

На занятиях слушатели получают знания по основным направлениям организации и ведения агробизнеса. На проекте уделяют внимание вопросам применения новых технологий.

За предыдущие волны обучения проект подготовил для АПК двух регионов 110 дипломированных специалистов.

На четвертом потоке в сентябре 2024 года аграриям расскажут, как использовать природный газ в качестве топлива на транспорте.

Ценовые преимущества использования природного газа позволяют агробизнесу в 2-3 раза снижать как транспортные, так и производственные издержки. .

Ранее студент АГАУ получил 1 млн рублей на разработку кормоконструктора и стал лауреатом престижного конкурса.

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