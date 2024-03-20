Стало известно, чему научат аграриев на новом запуске «Школы фермера» в АГАУ

Россельхозбанк и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с российскими аграрными вузами реализуют образовательный проект «Школа фермера».
На занятиях слушатели получают знания по основным направлениям организации и ведения агробизнеса. На проекте уделяют внимание вопросам применения новых технологий.
За предыдущие волны обучения проект подготовил для АПК двух регионов 110 дипломированных специалистов.
На четвертом потоке в сентябре 2024 года аграриям расскажут, как использовать природный газ в качестве топлива на транспорте.
Ценовые преимущества использования природного газа позволяют агробизнесу в 2-3 раза снижать как транспортные, так и производственные издержки. .
Ранее студент АГАУ получил 1 млн рублей на разработку кормоконструктора и стал лауреатом престижного конкурса.
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